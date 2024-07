"Koło Fortuny" jesienią w TVP2 z nowymi prowadzącymi

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2024 roku "Koło Fortuny" powróci do TVP2 z nowymi prowadzącymi.

• Gospodarzami programu będą Agnieszka Dziekan, dziennikarka i prezenterka pogody "Pytania na śniadanie" oraz Błażej Stencel, aktor i laureat projektu rekrutacyjnego TVP "Włącz się!

Agnieszka Dziekan i Błażej Stencel / Fot. TVP

Agnieszka Dziekan jest doskonale znana widzom Telewizji Polskiej, od kilku lat można ją zobaczyć w "Pytaniu na śniadanie", gdzie jest dziennikarką znaną m.in. z prezentacji pogody. Wcześniej przygotowywała serwisy sportowe dla TVP3 Wrocław i występowała jako prezenterka w "Lajku!". Bardzo szybko zyskała uznanie środowiska medialnego oraz olbrzymią sympatię widzów, co zaowocowało nominacją do "Telekamer". Agnieszka słynie z promiennego uśmiechu, prowadzi aktywny i zdrowy tryb życia, kocha taniec współczesny.Błażej Stencel ukończył prestiżowe studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Występował w znanych i lubianych serialach m.in.: "O mnie się nie martw", "Młody Piłsudski", "Polowanie na ćmy", "Na sygnale", "Ojciec Mateusz". Błażej jest niezwykle charyzmatyczną osobą, która doskonale czuje się przed kamerą. Dzięki swoim umiejętnościom i nienagannej prezencji zwyciężył w akcji rekrutacyjnej TVP "Włącz się! Zmieniajmy się razem" w kategorii "Rozrywka".Nagrania do nowych odcinków już trwają, swoimi wrażeniami z pierwszych chwil na planie teleturnieju dzieli się Agnieszka Dziekan: -- dodaje Błażej Stencel.Emisja pierwszego odcinka "Koła Fortuny" z nowymi prowadzącymi w poniedziałek, 2 września o godz. 16:00 w TVP2.