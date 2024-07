"Adam szuka Ewy". Nagi program randkowy w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• "Adam szuka Ewy" to program randkowy, który przenosi uczestników w sam środek raju i pozwala im poznać się bez filtrów, konwenansów, makijażu i... ubrań.

• Słoneczna plaża wśród lazurowych wód stwarza wyjątkową przestrzeń do autentycznego poznania drugiej osoby.

"Adam szuka Ewy" to jeden z najodważniejszych programów randkowych. Show przełamuje tabu nagości i pokazuje relacje dwojga ludzi odartą nie tylko z ubrań, ale też konwenansów, filtrów i ograniczeń. Akcja show rozgrywa się na bezludnej, rajskiej wyspie. Kamery śledzą uczestników, którzy (dosłownie!) nie mają przed sobą nic do ukrycia. Podczas tej niezwykłej nagiej randki nie ma miejsca na wstyd, cenzurę i utarte schematy, bo w raju... wszystko może się zdarzyć.W każdym z odcinków inna naga para wciela się w rolę Adama i Ewy i wodzi się na pokuszenie z dala od cywilizacji, w idyllicznej scenerii położonej w Zatoce Panamskiej wyspy Mogo Mogo. To prawdziwy rajski ogród, w którym bohaterowie programu mogą znaleźć miłość i pokazać swoje prawdziwe "ja", skupiając się na budowaniu autentycznych relacji, wolnych od presji społecznych i powierzchownych ocen. Po dwudziestu czterech godzinach od przybycia na wyspę, do pary singli dołącza kolejna naga osoba, której zadaniem jest zdobycie względów Adama lub Ewy. Na koniec bohater odcinka musi podjąć trudną decyzję i wybrać, z kim chce kontynuować znajomość.W premierowym odcinku "Adam szuka Ewy" poznamy 26-letnią Kathy. Kobieta, która z zawodu jest pracownicą socjalną, uważa, że zdecydowanie zbyt łatwo się zakochuje. Podobają jej się mężczyźni z długimi włosami i poczuciem humoru. Wraz z nią na wyspę trafia Jorrit, który niedawno porzucił studia. Początkowo wydaje się, że para jest dla siebie stworzona. Ich relacja zostaje jednak wystawiona na próbę, gdy na miejsce przybywa pragnący się ustatkować 30-letni Rolf, barman i projektant. Kathy stanie przed poważnym dylematem."Adam szuka Ewy" to holenderski format wyprodukowany przez Reinout Oerlemans dla RTL5. Program prowadzi Nicolette Kluijve., uzupełniając pasmo, zagospodarowane przez popularny program "Magia nagości". Premiera liczącego 8 odcinków pierwszego sezonu już 2 sierpnia.Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich.