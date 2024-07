Disney+ na sierpień. "Zbrodnie po sąsiedzku 4", "Królestwo Planety Małp"

Łukasz Szewczyk

• Premiery sierpnia w Disney+

SERIALW czwartym sezonie(od 27 sierpnia) niezawodne trio samozwańczych detektywów mierzy się z szokującymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec trzeciego sezonu, związanymi z dublerką Charlesa - Sazz Pataki. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy to może jednak Charles był zamierzoną ofiarą ataku, śledztwo prowadzi bohaterów aż do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o ich podcaście. Powrót Charlesa, Olivera i Mabel do Nowego Jorku oznacza jeszcze bardziej epicką przygodę - bohaterowie przemierzają dziedziniec swojego budynku, aby zanurzyć się w pokręcone życie mieszkańców zachodniej wieży Arconii.(od 14 sierpnia). Młodzi Jedi wykonują misje w różnych zakątkach galaktyki, próbując powstrzymać piratówSerial(od 19 sierpnia) Jamesa Camerona zabiera widzów na pokład OceanXplorer - najbardziej zaawansowanego statku badawczego, jaki kiedykolwiek zbudowano - aby poznać najdalsze zakątki oceanów świata. Uzbrojony w zaawansowaną technologię, starannie dobrany zespół nieustraszonych odkrywców i naukowców wyrusza w podróż, aby rozwiązać niektóre z największych tajemnic oceanu poprzez obserwację życia zwierząt i ich ekosystemów.(od 21 sierpnia). Życie dwóch czołowych postaci ruchu na rzecz praw obywatelskich, Martina Luthera Kinga i Malcolma X, jest przedmiotem najnowszej odsłony serii "Geniusz". Stworzony przez Damione'a Macedona i Raphaela Jacksona Jr. serial "Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X" to obraz życia obu mężczyzn, od ich burzliwego dzieciństwa po przedwczesne zabójstwa. Ci wyjątkowo błyskotliwi i odmienni mężczyźni wiedli bardzo różne życie, to obaj mieli podobne cele. Chociaż wielu uważało, że muszą wybierać między Malcolmem i Martinem, w rzeczywistości są oni dwiema stronami tego samego medalu - orędownikami wolności, której im odmówiono. Pomimo dzielących ich różnic byli oni postaciami o zdumiewającym geniuszu, które napędzały się nawzajem w dążeniu do tego samego celu - człowieczeństwa w Ameryce.FILM(od 2 sierpnia). 20th Century Studios i reżyser Wes Ball powracają z nową odsłoną znanej na całym świecie serii filmowej. Kilka pokoleń po rządach Cezara, w świecie zdominowanym przez żyjące w harmonii małpy, ludzie zostali zepchnięci na margines. Ich spokój burzy nowy przywódca małp, niepodzielnie rządzący tyran. Zmuszony do działania młody samiec wyrusza w wyczerpującą podróż, podczas której przestanie wierzyć we wszystko, co mówiono mu o świecie i dokona wyborów, które określą przyszłość zarówno małp, jak i ludzi.(od 23 sierpnia). Najlepsze przyjaciółki, Odette, Clarice i Barbara Jean, znane jako "The Supremes" przez lata wspólnie pokonywały życiowe i związkowe burze, razem doświadczały chwil szczęścia i smutku. Teraz, gdy zawód miłosny i choroba przywołują wspomnienia z przeszłości i zagrażają ich przyjaźni, muszą stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom, jakie kiedykolwiek spotkały na swojej drodze.Wśród premier także m.in.(od 8 sierpnia),(od 12 sierpnia) oraz(od 14 sierpnia).