"Panorama" od września w TVP Info

• Telewizja Polska wzmacnia pozycję "Panoramy" i przenosi jej emisję z TVP2 do TVP Info.

• W nowej odsłonie program będzie o 15 minut dłuższy i zostanie wzbogacony o informacje gospodarcze, pojawi się też więcej autorskich materiałów społecznych i kulturalnych.

- wyjaśnia Sławomir Zieliński, dyrektor Biura Programowego Telewizji Polskiej."Panorama" w nowej odsłonie będzie o 15 minut dłuższa i zaoferuje widzom pełny przegląd wydarzeń dnia. Będą to nie tylko informacje ze świata polityki, gospodarki, kultury, nauki i sportu, ale też specjalność audycji, czyli ważne tematy społeczne i losy zwykłych Polaków.Szefem zespołu przygotowującego nową "Panoramę" pozostanie Jarosław Kulczycki.- komentuje Jarosław Kulczycki, kierownik redakcji "Panoramy"."Panorama" będzie emitowana w TVP Info codziennie o godzinie 22:00 i stanie się najważniejszym programem wieczornej ramówki TVP Info. Zmiany w ramówce kanału pojawią się wraz z początkiem września 2024 roku.W najbliższych miesiącach Telewizja Polska planuje odświeżenie oprawy "Panoramy" i przeniesienie nagrań programu do nowego, większego studia."Panoramę" ogląda średnio 382 tysiące widzów, co daje jej prawie 4,5% udziału w paśmie (dane: Nielsen Audience Measurement; 10 stycznia - 24 lipca 2024; AMR i SHR% All 4+).