"Wampir Reginald" powraca do Sci Fi

Łukasz Szewczyk

• Premiera drugiego sezonu serialu "Wampir Reginald" na SCI FI

Co mrozi krew w żyłach bardziej niż lodowate slushy? Reginald Andres (Jacob Batalon) niespodziewanie wkracza do świata pełnego pięknych, niebezpiecznych i fantastycznych istot. Próbując wpasować się w grupę wampirów, stara się nie zatracić swojego człowieczeństwa. Nie może jednak złapać oddechu, bo w społeczności nieśmiertelnych napięcie wzrasta, co prowadzi do nieoczekiwanych sojuszy i zdrad.W drugim sezonie wampir Reginald staje przed serią nowych wyzwań. Czeka go grząski grunt romantycznej relacji, praca w lokalnej księgarni oraz walka z grupą łowców wampirów, grożących ujawnieniem światu jego prawdziwej natury. W rolach głównych, obok Jacoba Batalona, występują Mandela Van Peebles oraz Em Haine. Twórcą serialu jest Harley Peyton ("Miasteczko Twin Peaks", "Chucky") a głównym reżyserem - Jeremiah Chechik ("Shadowhunters").Drugi sezon serialu "Wampir Reginald" będzie miał swoją premierę 31 lipca, wyłącznie na kanale SCI FI. Nowe, podwójne odcinki będą emitowane w środy o 22:00.