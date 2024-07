Netflix na sierpień. "Emily w Paryżu 4", "Kaos", "The Umbrella Academy 4"

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na sierpień 2024

"The Umbrella Academy: Sezon 4" w Netflixie / Fot. Netflix

Netflix - wykaz premier na sierpień 2024 roku:

SERIAL(od 1 sierpnia). Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna studentka nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.(od 8 sierpnia). Otoczona przez dziwne, spiskujące nowe siły Akademia Umbrella musi zjednoczyć się po raz ostatni i zaryzykować zachwianiem niepewnego pokoju, dla którego wszyscy tak wiele poświęcili, aby w końcu wszystko naprawić.. Gdy potężna mroczna siła znowu się budzi, Şahsu i Maran stają w obliczu serii prób, które zadecydują o losie ludzkości -- i ich własnym.(od 15 sierpnia). Choć jej paryskie życie obfituje w dramaty, Emily jest gotowa podjąć odważne decyzje, aby dostać to, czego chce - od miasta i wymarzonego mężczyzny.(od 17 sierpnia) Kobieta próbująca zacząć życie od nowa wraca do Korei, gdzie wchodzi w relację z przyjacielem z dzieciństwa, z którym dzieli skomplikowaną przeszłość.(od 21 sierpnia). Gdy impreza urodzinowa zmienia się w tragedię, jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej i zamożnej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.(od 29 sierpnia). Gdy Olimpem wstrząsają konflikty, a potężny Zeus popada w paranoję, trójka śmiertelników musi zmierzyć się z przeznaczeniem i zmienić przyszłość ludzkości.(od 29 sierpnia). W elitarnym liceum, w którym obowiązuje bezwzględny zakaz romansów i randek, jedna z uczennic za opłatą pomaga kolegom i koleżankom.FILM(od 1 sierpnia). Sprawa serii straszliwych morderstw na granicy między Indonezją i Malezją skłania śledczą z wielkiego miasta do skonfrontowania się z przeszłością.(od 2 sierpnia). Tajemnicza nieznajoma zbiera drużynę wojowników w pełnej rozmachu i wybuchowej akcji wersji reżyserskiej(od 2 sierpnia). Buntownicy na odległym księżycu porywają się na niemożliwe w jeszcze bardziej imponującej, krwawej części sagi science fiction w reżyserii Zacka Snydera.(od 7 sierpnia). Starszy mężczyzna i mały chłopiec na co dzień zajmują się naciąganiem bogaczy, ale niezwykła życiowa szansa wystawia na próbę ich nierozerwalną więź.(od 9 sierpnia). W ostatecznym sprawdzianie miłości zajmujący się domem były agent zostaje uwikłany w groźną misję ze swoją prowadzącą śledztwo żoną, która nie ma pojęcia o jego przeszłości.(od 16 sierpnia). Zwyczajny budowlaniec z New Jersey (Mark Wahlberg) zmienia się w asa wywiadu, gdy dawno niewidziana licealna sympatia (Halle Berry) zaciąga go na misję szpiegowską.(od 21 sierpnia). Mściwa policjantka o silnej osobowości i stosująca całkiem odmienne metody pracy śledcza z Niemiec wspólnie usiłują ocalić Niceę przed katastrofą.(od 23 sierpnia). Ich pierwszy tydzień w liceum. Największa impreza roku. Tej pełnej chaosu i rozpusty nocy czterech nastoletnich przyjaciół popełni mnóstwo błędów.(od 28 sierpnia). Bogata młodzież wykorzystuje swoją pozycję, by popełniać poważne przestępstwa. Konsekwencje ich czynów dotykają jednak mniej szczęśliwie urodzonych.(od 30 sierpnia). Walcząca z osobistymi demonami samotna matka Ebony przeprowadza się z rodziną, aby zacząć wszystko jeszcze raz. Jednak okazuje się, że w ich nowym domu mieszka już coś nikczemnego.DOKUMENT(od 7 sierpnia). Nowoczesna technologia rejestruje odgłosy natury wyraźnie jak nigdy dotąd we wciągającym serialu dokumentalnym, którego narratorem jest sir David Attenborough.(od 9 sierpnia). Dzięki temu dokumentowi wyruszysz w fantastyczną podróż do świata psów i poznasz naukowe ciekawostki na temat emocji rządzących życiem naszych ukochanych pupili.(od 14 sierpnia). Od mrożących krew w żyłach zdrad po mordercze intrygi - ten serial dokumentalny ukazuje ciemną stronę miłości w relacjach naocznych świadków.(od 22 sierpnia). Ten fascynujący dokument, którego narratorem jest David Attenborough, śledzi losy wielopokoleniowej rodziny orangutanów.(od 27 sierpnia). Dokument o analityku futbolowym z Michigan, który sprawnie odczytywał znaki przeciwnych drużyn, co poskutkowało wielkim sportowym skandalem.• od 1 sierpniaMiłość jest ślepa: MeksykNiestabilny: Sezon 2Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynkiMgła na granicyMon Laferte, te amoFrom Me to You: Kimi ni Todoke: Sezon 3• od 2 sierpniaRebel Moon - Część 1: wersja reżyserskaRebel Moon - Część 2: wersja reżyserskaWspółcześni mistrzowie: S.S. RajamouliOcalić Bikini Dolne: Sandy w akcji• od 3 sierpniaJoe Rogan: Burn the Boats• od 5 sierpniaKoci Domek Gabi: Sezon 10• od 6 sierpniaInfluencerRising Impact: Sezon 2• od 7 sierpniaMiłość jest ślepa: Wielka BrytaniaLolo i dzieciakDavid Attenborough: Tajemniczy świat dźwięków• od 8 sierpniaShahmaran: Sezon 2The Umbrella Academy: Sezon 4• od 9 sierpniaMistrzowie targówAgent do zadań domowychBeauty that has captivated hearts 2W głowie psaPokémon: Horyzonty - Seria: Część 3• od 13 sierpniaMatt Rife: Lucid - A Crowd Work Special• od 14 sierpniaTaniec ojców i córekKoszmarni eks• od 15 sierpniaEmily w Paryżu: Sezon 4 - Część 1KENGAN ASHUR: Sezon 2 - Część 2• od 16 sierpniaI can't live without youZwiązek• od 17 sierpniaMiłość po sąsiedzku• od 19 sierpniaUliczka CoComelon: Sezon 3• od 20 sierpniaKoszmarny wtorek: Upiorne historieLangston Kerman: Bad PoetryUntold: The Murder of Air McNair• od 21 sierpniaWypadekZnów mieć 15 latFajne dziewczynyWyatt Earp i wojna kowbojówPop Star Academy: KATSEYE• od 22 sierpniaBaby Fever: Sezon 2Komisariat Gia-GunSekretne życie orangutanówPretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie• od 23 sierpniaPierwszakiTòkunbọ̀• od 27 sierpniaSportowe opowieści: Złodziej znaków• od 28 sierpniaRozpuszczeni i bezkarni• od 29 sierpniaNasz kandydat: Sezon 2Liceum czystościKAOSTerminator Zero• od 30 sierpniaOd aktora do piosenkarzaBez tchuSzczęśliwe siostryWybawienieTYTUŁY NA LICENCJI:Wariaci (od 1 sierpnia)Fernando (od 1 sierpnia)Wielki zielony krokodyl domowy (od 1 sierpnia)Pokémon Detektyw Pikachu (od 1 sierpnia)Królowa wojownik (od 1 sierpnia)Kingsman: Złoty krąg (od 8 sierpnia)Kingsman: Tajne służby (od 8 sierpnia)Film Dla Kosmitów (od 8 sierpnia)Czerwone Maki (od 14 sierpnia)Zagubieni: Sezony 1-6 (od 15 sierpnia)Orzeł. Ostatni Patrol (od 21 sierpnia)Mosquito state (od 21 sierpnia)Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (od 27 sierpnia)