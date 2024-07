Max na sierpień. Oscarowa "Anatomia upadku"

Łukasz Szewczyk

• Max ogłasza nowości na pierwsze tygodnie lipca 2024

• Wśród premier głośny film "Anatomia upadku"

"Anatomia upadku" / Fot. materiały prasowe

SERIALE I PROGRAMY:- Trzy kobiety zostają wciągnięte w zagrażający życiu spisek, kiedy brytyjski lekarz zostaje aresztowany za morderstwo lecąc do domu z Pekinu.- Młodzi bankierzy kształtują swoją tożsamość w napędzanym seksem i narkotykami szybkowarze międzynarodowych finansów.FILMYSandra mieszka z mężem i ich niewidomym synem w chatce w Alpach. Kiedy mężczyzna zostaje znaleziony martwy, kobieta staje się główną podejrzanąRobert zdaje sobie sprawę, że darzy swojego kolegę Ivara uczuciami. W obawie przed utratą pozycji w grupie Polaków w fabryce ukrywa swoje uczucia.- Mad Max przyłącza się do grupy uciekinierek z Cytadeli, ściganych przez żądnego zemsty tyrana.- Kiedy przybrani rodzice Adama zostają zamordowani, Adam wyrusza w podróż po kraju, aby znaleźć swojego biologicznego ojca.- Doświadczona nauczycielka historii w dość spokojnym liceum, staje nieoczekiwanie przed szkolnym inspektorem.- Mężczyzna podąża za grupą pracowników. Wkrótce zostaje pozbawiony ubrania i tożsamości, ubrany w mundur wojskowy i uzbrojony.- W ostatni dzień rodzinnych wakacji mała dziewczynka chce pływać bez rękawków, ale jej rodzice chcą przełożyć to na kolejne lato.- 30-letnia Zrinka przyjeżdża na kilka dni do rodzinnego miasta, aby poszukać lokalizacji do swojego filmu.- Uwięzieni w czasie II wojny światowej bohaterowie nękani są przez pragnienie wolności, które ma wysoką cenę.- Glen Powell i Sydney Sweeney wcielają się w dwójkę samotnych ludzi, których muszą udawać parę.- Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród - w tym dwa Oscary.- Warren Beatty jako gangster Bugsy Siegel w ekscytującej opowieści o początkach Las Vegas. Deszcz nagród, w tym dwa Oscary.- Mutaz jest nieugięty i odmawia ucieczki z bombardowanego Damaszku. Jego żona Hala i córka Zeina muszą dokonać wyboru, czy zostać, czy odejść.- Clarence chcąc pokazać, że nie jest nikim, wpada w kłopoty, ale w końcu znajduje odkupienie i wiarę.- Osadzona w okupowanej Francji komedia Quentina Tarantino, błyskotliwie nawiązująca do klasyków wojennego kina, spaghetti westernów i dzieł popkultury.- Spokojne rodzinne wakacje na plaży przybierają koszmarny obrót, gdy bohaterowie napotykają przerażające sobowtóry, które zaczynają ich terroryzować.- Zdruzgotany ojciec postanawia oddać hołd swojemu synowi, który zginął w katastrofie lotniczej.- Po ucieczce z Iranu Iman wraz z rodziną mieszka w Szwecji. Pomimo poczucia bezsilności mężczyzna stara się utrzymać swoją rolę patriarchy rodziny.- Historia młodego chłopca dorastającego na niepewnej, poradzieckiej Ukrainie, który szuka mentora i zaprzyjaźnia się z weteranem wojny w Afganistanie.- Opowieść o głębokiej więzi między rodzeństwem, odporności społeczności i niepohamowanej sile muzyki.- W roku 2019 były detektyw Rick Deckard zostaje przywrócony do służby, by namierzyć i wyeliminować grupę androidów, które uciekły z pozaziemskiej kolonii górniczej i ukrywają się na Ziemi. Podczas śledztwa Deckard odkrywa niepokojące plany Tyrell Corporation, która zajmuje się produkcją androidów.- Wielopokoleniowa historia miłosna, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku.- Nominowana do czterech Oscarów opowieść o schyłku życia wielkiego brytyjskiego malarza, Williama Turnera. Uczta dla oka i aktorski popis Timothy'ego Spalla.- Elaha wierzy, że przed ślubem musi przywrócić rzekomą niewinność. Chirurg mógłby zrekonstruować jej błonę dziewiczą, ale nie stać jej na operację.- Na początku XX wieku polsko-żydowska rodzina przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z dziećmi stara się zapewnić sobie lepszą przyszłość.- Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję.- 24-letnia Jeanne, która pragnie wolności, jest zdeterminowana, aby odnieść sukces w świecie finansów.- Afroamerykanin Chris postanawia podczas weekendowego wypadu odwiedzić rodziców swojej białej dziewczyny, a sytuacja szybko go przerasta.- Historia dziewczynki mieszkającej z przewlekle chorym ojcem, który coraz bardziej izoluje ją od świata zewnętrznego.- Nastoletnia Maria, której biologiczna matka była zbieraczką, zostaje zainspirowana do przyjrzenia się swoim wspomnieniom z dzieciństwa.DOKUMENTY:- Historia legendy Hollywood i aktywistki Elizabeth Taylor, opowiedziana jej własnymi słowami z użyciem jej nowo odkrytych wywiadów.(Taken Together: Who Killed Liric And Elizabeth?) - Tajemnicze porwanie dwóch młodych kuzynek w Iowa wywołuje burzę kontrowersji.Sierpniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 - 15 sierpnia)• od 1 sierpniaNocny lot, odc. 1-6Big Crazy Family Adventure, odc. 1Mad Max: Na drodze gniewuPierwszy AdamInspekcjaFigurantPierwsza kąpielNic ci nie powiem, tylko mówięOstatni raz, gdy byliśmy dziećmiTaking on Taylor Swift• od 2 sierpniaTylko nie tyBlade Runner 2049BugsyNezouhKsięga Clarence'aBękarty wojnyTo myMałaOponentKamień. Papier. Granat.BratŁowca androidów4 sierpniaFeds, odc. 1-6Elizabeth Taylor: Zaginione taśmy• od 5 sierpniaMean Girl Murders II, odc. 1-10Grizzy and the Lemmings IV• od 6 sierpniaHeroes of Logistics, odc. 1• od 7 sierpniaThe Bad Foot Clinic, odc. 1• od 8 sierpniaNieuchwytny porywacz i zabójstwo dwóch kuzynek• od 9 sierpniaMiłość bez ostrzeżeniaPan TurnerElahaAvalonCzerwone pokojeSrebrna damaUciekaj!PaulaRain ManSkarbyNorweski senMy 600-LB Life: Where Are they Now?• od 10 sierpniaAnatomia upadku• od 12 sierpniaBranża III, odc. 1• od 13 sierpniaThe Frogers: Happr Campers, odc. 1• od 14 sierpniaExposed: Naked Crimes, odc. 1-8• od 15 sierpniaCelebrity IOU VII, odc. 1-12Alien Encounters: Fact or Fiction, odc. 1Gold Rush: Parker's Trail VII, odc. 1Deadliest Catch: The 20th Anniversary Special