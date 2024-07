Dobry start Igrzysk Olimpijskich 2024 w Eurosport. Rekord subsrypcji Max w Europie

Łukasz Szewczyk

• Zaledwie dwa dni wystarczyły, by igrzyska olimpijskie w Paryżu przebiły poprzednie - w Tokio - pod względem oglądalności.

• Warner Bros. Discovery, oficjalny nadawca imprezy, podał też rekordowe dane dotyczące przyrostu subskrybentów w Europie.

Wprowadzenie platformy Max, ulepszonej usługi streamingowej Warner Bros. Discovery, zrewolucjonizowało sposób, w jaki widzowie w Europie doświadczają igrzysk olimpijskich. Jest to kluczowy czynnik wzrostu widowni - to właśnie. Rekordowa dla Warner Bros. Discovery pod względem liczby widzów streamingu podczas igrzysk olimpijskich była sobota 27 lipca.Jak informuje nadawca, liczba unikalnych widzów igrzysk olimpijskich w Paryżu na platformach streamingowych Warner Bros. Discovery po zaledwie drugim dniu przekroczyła tę z całych poprzednich letnich igrzysk olimpijskich.Na platformach Max i Discovery+ odnotowano prawie miliard minut streamingu igrzysk w Paryżu. To siedem razy więcej niż na tym samym etapie poprzednich igrzysk w Tokio. Pod względem liczby obejrzanych minut w Europie, impreza w Paryżu już po dwóch dniach osiągnęła 75 proc. całkowitej oglądalności poprzednich igrzysk. Widzowie spędzają na platformach Max i discovery+ średnio o 63 proc. więcej czasu niż podczas transmisji zmagań z Tokio.Jeśli chodzi o liczbę widzów w porównaniu z poprzednimi igrzyskami, na tym etapie- powiedział CEO and President, Global Streaming and Games, Warner Bros. Discovery, JB Perrette.- dodał Andrew Georgiou, President and Managing Director, Warner Bros. Discovery U.K & Ireland and WBD Sports Europe.Igrzyska w Paryżu przyniosły również. Zaangażowanie na stronach internetowych kanału, oferujących darmowe wiadomości olimpijskie i krótkie filmy, wzrosło o ponad 43 proc. Z kolei średnia widownia linearna Eurosportu wzrosła na wszystkich głównych rynkach w porównaniu do igrzysk w Tokio i zwiększyła się o 98 proc., przeciwstawiając się trendowi spadku oglądalności TV w ostatnich latach.W niedzielę(RTG 0,76) oraz najwyższy w historii dzienny udział w rynku w grupie A20-54 (SHR 4,11). Od soboty Eurosport 1 jest czwartym najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce i numerem 1 wśród kanałów płatnych.Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają do niedzieli, 11 sierpnia 2024 roku i będą w całości transmitowane na prawie 50 rynkach w 19 językach na platformie Max, Discovery+ i przez Eurosport w telewizji linearnej.