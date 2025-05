Canal+ Online zapowiada zmiany. Będzie drożej i mało elastycznie

Łukasz Szewczyk

Od 6 sierpnia 2024 roku zmieni się oferta Canal+ Online., którego cena wynosi 54 zł miesięcznie. W jego miejsce pojawi się nowy pakiet, którego cena wyniesieNowy pakiet Canal+ Super Sport umożliwi dostęp do najważniejszych wydarzeń sportowych:• wszystkich meczów UEFA Champions League• wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy• wybranych meczów Premier League i LaLiga EA SPORTS• niedzielnych spotkań PGE Ekstraligi• najważniejszych meczów NBA• zmagań Igi Świątek w ramach cyklu turniejów WTA Tour• seriali i filmów na życzenie - w tym do najlepszych oryginalnych produkcji Canal+, takich jak: "Prosta Sprawa", "Algorytm Miłości", "Kiedy Ślub?", "Furioza" "Emigracja XD", "The Office PL", "Kruk. Czorny woron nie śpi", "Klangor", "Belfer", "Król" czy "Żmijowisko"Pojawienie się nowego pakietu Canal+ Super Sport i usunięcie z oferty pakietu Canal+ jest związane z rozpoczęciem transmisji ze spotkań UEFA Champions League, do których nadawca nabył wyłączne prawa do pokazywania na terytorium Polski w sezonach: 2024/25, 2025/26 i 2026/27.Przy wzroście cen, nowa oferta staje się coraz mniej atrakcyjna, szczególnie dla kibiców zainteresowanych poszczególnymi rozgrywkami. Według nowej pakietyzacji, kibice zainteresowani przykładowo tylko piłkarską Ekstraklasą czy żużlową Ekstraligą, będą musieli wykupić pełną, droższą ofertę z Ligą Mistrzów.Dodatkowo Canal+ Online w ramach jednego serwisu agreguje treści od zewnętrznych partnerów, dlatego ofertę sportową można rozszerzyć o:• Eleven Sports - za 10 zł miesięcznie i zyskać dostęp do meczów włoskiej Serie A czy szerszej oferty meczów LaLiga EA SPORTS, czy PGE Ekstraligi (na kanałach Eleven Sports)• Netflix - i zyskać dostęp do jeszcze większej bazy filmów oraz seriali• HBO i MAX Standardowy - za 25 zł miesięcznie i zyskać dostęp do jeszcze większej bazy filmów oraz seriali, jak również możliwość oglądania liniowych kanałów HBO oraz dodatkowych treści, takich jak transmisje z Igrzysk Olimpijskich 2024 w ParyżuDo 5 sierpnia istnieje możliwość zapłacenia dotychczasowej, niższej ceny - 54 zł miesięcznie za pakiet Canal+, dzięki czemu otrzyma się dostęp do PKO Bank Polski Ekstraklasy. Co istotne, w dowolnym momencie trwania subskrypcji będzie można podwyższyć swój pakiet do Canal+ Super Sport, dopłacając 15 zł miesięcznie.Canal+ Online oferuje również dostęp do pakietu "Canal+ Seriale Filmy", czyli wszystkiego, co posiada pakiet Canal+ z wyłączeniem sportu. Cena paczki nie zmieni się i będzie nadal oferowana za 29 zł miesięcznie.