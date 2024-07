Canal+ na sierpień. "Różyczka 2", "All inclusive", "Sound of Freedom. Dźwięki wolności"

Łukasz Szewczyk

• Filmowo-serialowe hity Canal+ i Canal+ Online na sierpień 2024

"Różyczka 2" / © Dystrybucja Monolith Films

FILM(od 1 sierpnia). De Roller, Wysoki Komisarz Republiki, robi co w jego mocy, aby zapanować nad nastrojami Tahitańczyków po tym, jak zaczynają oni snuć domysły i podejrzenia, że francuski rząd wznowił na terenie wyspy próby nuklearne. Ostatni film Alberta Serry ("Śmierć Ludwika XIV", "Liberté").(od 3 sierpnia). W kolumbijskiej dżungli łowca pedofili szuka uprowadzonej dziewczynki. W Hondurasie lokalna królowa piękności łudzi dwoje dzieci karierą w show-biznesie. Za zgodą naiwnego ojca rodzeństwo jedzie na casting, z którego już nie wraca. W sprawę uprowadzonych do Kolumbii nieletnich angażuje się były agent z Departamentu Bezpieczeństwa, Timothy Ballard. Jego misją jest walka z pedofilami. Oparte na faktach, sugestywne kino akcji.(od 6 sierpnia). Przegląd polskich przywar i charakterów. Pretekstem do przyjrzenia się rodakom jest wycieczka do Maroka. Zorganizowana polska wycieczka do Agadiru. Wśród podróżujących - przekrój społeczeństwa. Fabularyzowany dokument Małgorzaty Szumowskiej ("Twarz", "Body/Ciało"), z elementami musicalu i dramatu obyczajowo-egzystencjalnego, w którym obok naturszczyków pojawiają się profesjonalni aktorzy.(od 8 sierpnia). Wzruszająca opowieść opowiedziana przez pryzmat podróży o dorastaniu zarówno ojca, jak i jego autystycznego syna. Aharon to samotny ojciec, który z oddaniem skupia się na wychowywaniu Uriego. Mają swoją codzienność i swój świat, który zmienia się w chwili, gdy Uri osiąga pełnoletność. Wówczas musi opuścić dom i zamieszkać w specjalistycznym ośrodku. Aharon uważa, że syn nie jest na to gotowy, ale w rzeczywistości również jemu doskwiera wizja pustego gniazda. Dlatego w drodze do nowego domu ojciec podejmuje szaloną decyzję o wspólnej ucieczce.(od 10 sierpnia). Zuchwały złodziej zostaje zmuszony do pertraktacji z policją. Negocjatorką służb okazuje się jego była kochanka. Mason Goddard, zawodowy złodziej, razem ze swoim bratem napada na bank. To najśmielsza akcja w jego kryminalnej karierze. Niestety, sytuacja przybiera pechowy obrót. Bohaterowie zostają otoczeni przez policję. Na miejsce przybywa negocjatorka, będąca, jak się okazuje, byłą kochanką Masona.(od 15 sierpnia). Białoruski emigrant, Aleksiej wraz z przyjacielem docierają do Francji w poszukiwaniu lepszego jutra. Decydują się dołączyć do Legii Cudzoziemskiej, skąd trafiają do Delty Nigru. Tam jego ścieżka przecina się z losami młodego bojownika Jomo. Z tej konfrontacji tylko jeden z nich wyjdzie żywy. Debiut reżyserski Giacomo Abbruzzese, hipnotyczny wręcz soundtrack Vitalica oraz zachwycająca rola główna Franza Rogowskiego. Na drugim planie również polscy aktorzy, tacy jak Robert Więckiewicz czy Michał Balicki.(od 17 sierpnia). Starzejący się płatny zabójca odmawia wykonania zlecenia i śmiertelnie naraża się swoim mocodawcom. Alex Lewis, podstarzały zabójca na zlecenie, najmuje się do jeszcze jednej mokrej roboty. Jednak postawiony przed moralnym dylematem, odmawia ukończenia misji. Teraz stary kiler, któremu szwankuje pamięć, sam staje się celem. W roli głównej Liam Neeson.(od 20 sierpnia). Historia, której scenariusz napisało życie. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, wzruszająca i pełna humoru. Losy rezolutnej nastolatki, która staje w obliczu niełatwych życiowych wyborów, które przerosłyby nie jednego dorosłego.(od 22 sierpnia). Powroty nie są łatwe. Szczególnie te, kiedy rzeczywistość okazuje się być nieco mniej przyjemna, niż zakładaliśmy. Samet wraca po feriach do otulonej śniegiem anatolijskiej wioski, chcąc podjąć pracę jako nauczyciel plastyki w lokalnej szkole. Jednak zamiast spodziewanego awansu, czeka go przykra niespodzianka. Ostatni film jednego z najbardziej uznanych tureckich reżyserów - Nuriego Bilge Ceylana ("Zimowy sen", "Pewnego razu w Anatolii").(od 24 sierpnia). Joanna Warczewska na pozór ma wszystko: kochającego męża, pieniądze i życie, o jakim inni mogą jedynie pomarzyć. W jednej chwili zmienia się jednak wszystko -- jej mąż ginie podczas zamachu terrorystycznego, a ona musi zmierzyć się z szantażystami, którzy dysponują kompromitującymi ją materiałami. Joanna postanawia na własną rękę dowiedzieć się, kto stoi za wymierzoną w nią intrygą. Kontynuacja hitowej "Różyczki" z Magdaleną Boczarską w roli głównej.(od 29 sierpnia). Margaret, która miewa problemy z kontrolowaniem swoich emocji, co kończy się nierzadko przemocą, otrzymała sądowy zakaz zbliżania się do matki. Czeka ją również proces. W efekcie przez okres trzech miesięcy minimalna dzieląca ich odległość to 100 metrów od domu rodzinnego. Ta wymuszona separacja tylko eskaluje w niej potrzebę poczucia bliskości z rodziną. To jednak nie zmienia rzeczywistości, w jakiej się znalazła i linii granicznej, której nie może przekroczyć.(od 31 sierpnia). Nora i Hae Sung wychowywali się wspólnie w Korei Południowej. Kiedy byli dziećmi, ich drogi rozeszły się, po to, aby po latach odnaleźć się dzięki mediom społecznościowym. Okazuje się, że Nora jest już wówczas mężatką, a Hae Sung ponownie singlem. Jednakże mimo upływu lat uczucie między nimi nie słabnie, co niekoniecznie podoba się mężowi Nory. Debiutancki film Celine Song z Gretą Lee ("The Morning Show") w roli głównej zdobył dwie nominacje do Oscara -- za najlepszy film i najlepszy scenariusz oryginalny.SERIAL(od 2 sierpnia). Simon Weynachter tworzy nowy wydział śledczy do walki z przestępczością białych kołnierzyków. Wkrótce trafia na trop wielkiego przekrętu, związanego z węglowymi opłatami emisyjnymi. Stoi za nim trzech ludzi. Bez względu na osobiste koszty, ich ujęcie staje się misją Simona. Kryminalna historia, osnuta na faktach związanych z "oszustwem stulecia" z lat 2008-2009. W głównej roli Vincent Lindon ("Titane", "Miara człowieka"), a za kamerą Xavier Giannoli, autor "Straconych złudzeń" czy "Niesamowitej Marguerite".(od 4 sierpnia). Po latach wojny Stany Zjednoczone wycofują wojsko z Afganistanu. To jednak nie koniec walki. Wielu amerykańskich obywateli pozostaje uwięzionych na terytorium wroga. Horda talibów czyha na bezbronnych ludzi, chcących wydostać się z kraju. W tej dramatycznej walce udział bierze także członek sił specjalnych, ocalały z zestrzelonego helikoptera. Walczy nie tylko o swoje życie, ale także osieroconej dziewczynki, którą eskortuje.(od 5 sierpnia). Bohaterem serialu jest policyjny negocjator, kapitan Gabriel Menck, człowiek specjalnego oddziału policji wzywanego do rozwiązywania najtrudniejszych kryzysowych sytuacji na ulicach Sao Paolo. Napad na bank z udziałem zakładników, porwanie z miłości, samobójstwo rozszerzone, zagrożenie terrorystyczne i bunty w więzieniu. To codzienność kapitana Menecka, który staje naprzeciw największym kryzysom publicznego bezpieczeństwa i wielkim ludzkim tragediom.DOKUMENT(od 2 sierpnia). Wczorajsze i dzisiejsze dzieje jednej z najsłynniejszych rzeźb świata. Wszystko o Wenus z Milo. W 1820 r. na jednej z greckich wysp odkryto marmurowy posąg Afrodyty. Wkrótce trafił on do Luwru i odtąd stał się kanonicznym wyobrażeniem kobiecego piękna. Starożytna rzeźba zwana Wenus z Milo inspirowała romantyków i surrealistów. Upomniały się o nią także popkultura i ruchy feministyczne. Oto opowieść o jednej z najsłynniejszych rzeźb świata.(od 12 sierpnia). Nominowana do BAFTY seria dokumentalna opisująca kulisy ewakuacji brytyjskich wojskowych oraz obywateli dysponujących brytyjskim paszportem z terytorium Afganistanu zorganizowanej przez rząd brytyjski w sierpniu 2021 roku.