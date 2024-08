"Hotel Paradise 9" od sierpnia w TVN7 i Max

Łukasz Szewczyk

• Nowi, budzący mnóstwo emocji uczestnicy, zaskakujące zasady oraz nieoczekiwane zwroty akcji.

• Pod koniec sierpnia startuje nowy sezon randkowego reality-show "Hotel Paradise"

• Emisja na antenie TVN7 oraz w serwisie Max

W poprzednim sezonie opuszczenie programu było nieodwołalne. Nikt, kto został wyeliminowany, nie mógł powrócić do raju. Tym razem zasady się zmieniają i mieszkańcy, którzy odpadli z rywalizacji, mają szansę ponownie zamieszkać w willi. Decyzja o ich powrocie nie będzie jednak zależała od nich. O ich być albo nie być w Hotelu Paradise, zadecyduje pojedynek pomiędzy tymi, którzy w programie pozostali. Kto się zmierzy w tej walce? I czy będzie ona obowiązkowa? Jedno jest pewne! Udział w pojedynku niesie ze sobą nieodwracalne skutki - ktoś wróci, ale ktoś inny będzie musiał odejść. Czy zaryzykują w imię miłości lub przyjaźni? Czy wykażą się lojalnością i szczerymi intencjami?To nie koniec niespodzianek. Już na samym początku pobytu w Hotelu Paradise, uczestników czeka spore zaskoczenie. Po raz pierwszy w historii programu, nie będą oni mieli wpływu na wybór swoich pierwszych partnerów. Czy to nowe otwarcie wprowadzi ich w pozytywny nastrój, czy może już od początku niektórzy będą musieli się mocno postarać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo?Nowy sezon ponownie przeniesie widzów do malowniczego Wietnamu, gdzie egzotyczne krajobrazy będą tłem dla romantycznych i taktycznych rozgrywek. Jak zawsze, program poprowadzi Klaudia El Dursi, której każda wizyta w hotelu budzi w uczestnikach ekscytację i zwiastuje nowe wyzwania, testujące ich wytrzymałość, sprawność, spryt, wiedzę, a także spostrzegawczość i zdolności strategiczne. Błyskotliwe komentarze uwielbianego przez widzów Pana Lektora, będą nie tylko bawić, ale też skłaniać do refleksji.To będzie sezon zaciętych pojedynków, skrajnych emocji, nurtujących dylematów i skomplikowanych wyborów. Jak uczestnicy odnajdą się w tej pełnej niespodzianek rajskiej rzeczywistości? Co tym razem okaże się kluczem do przetrwania i wygranej? Czy uczestnicy odnajdą w hotelu miłość?Dziewiąty sezon "Hotel Paradise" od 26 sierpnia na antenie TVN7, premierowe odcinki od poniedziałku do piątku o godz. 20:00. Seria zadebiutuje także w serwisie Max.