Paulina Chylewska prowadzącą "The Voice od Poland"

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2024 roku 15., jubileuszową edycję "The Voice of Poland" w TVP2 poprowadzi Paulina Chylewska.

Do Lanberry oraz Tomsona i Barona, których zobaczymy w roli trenerów najnowszej odsłony talent show, dołączyła właśnie nowa prowadząca. W dzisiejszym "Pytaniu na śniadanie" wyemitowano wideo, w którym Paulina Chylewska opowiada o swoim debiucie w "The Voice of Poland". Jak się okazuje, dziennikarka jest wielką fanką formatu od wielu lat!- wyznała Paulina Chylewska.Dodajmy, że zdjęcia do jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" startują lada dzień, a pierwsze występy uczestników nowej odsłony widzowie będą mogli oglądać od 7 września o godzinie 20:00 w TVP2.