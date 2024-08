Serial "Nocny lot" dostępny w Max

Łukasz Szewczyk

• "Nocny lot" to sześcioodcinkowy thriller przedstawiający losy trzech kobiet uwikłanych w międzynarodowy spisek.

• Wszystkie odcinki są od już dostępne w serwisie Max.

W serialu "Nocny lot" zderzają się trzy światy - policjantki Hany Li (Jing Lusi), dziennikarki Jess Li (Jemma Moore) i Madeline Delaney z MI5 (Lesley Sharp). Los sprawia, że wszystkie trzy kobiety zostają uwikłane w tą samą historię, która może zakończyć się dla nich tragicznie. Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy brytyjski lekarz (Richard Armitage) zostaje niespodziewanie aresztowany za morderstwo.Po udziale w konferencji medycznej w Pekinie i uniknięciu śmierci w wypadku samochodowym, dr Matthew Nolan (Richard Armitage) wraca do domu. Ku swojemu zaskoczeniu tuż po wylądowaniu na londyńskim lotnisku Heathrow zostaje aresztowany. Okazuje się, że w jego rozbitym samochodzie znaleziono martwą kobietę. Nolan musi wrócić do Chin, aby stawić czoła stawianym mu zarzutom.Posterunkowa Hana Li (Jing Lusi) jest rozsądną londyńską policjantką, której zadaniem jest towarzyszenie Nolanowi w powrocie do Pekinu. Kiedy na pokładzie samolotu dochodzi do śmierci, Hana zaczyna podejrzewać spisek i rozpoczyna śledztwo.W Londynie śledzimy losy przyrodniej siostry Hany, dziennikarki Jess Li (Jemma Moore). Próbując zarobić na zleceniu Hany, Jess prowadzi własne śledztwo w sprawie ekstradycji Nolana i jednocześnie ucieka przed nieznanym zabójcą.Z kolei w Thames House szefowa MI5, Madeline Delaney (Lesley Sharp), łamie protokół i ryzykuje całą swoją karierę, aby nie tylko pomóc Hanie i Nolanowi, ale także po to, żeby ujawnić międzynarodowy spisek na ogromną skalę.Serial "Nocny lato" już dostępny w serwisie Max.