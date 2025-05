Marek Balawajder szefem newsroomu Grupy ZPR Media

Łukasz Szewczyk

• Marek Balawajder rozpoczął pracę w Grupie ZPR Media, gdzie objął nowo utworzone stanowisko Dyrektora Zintegrowanego Newsroomu.

Zintegrowany Newsroom to struktura, która będzie zarządzała aktywnościami zespołów radiowych, internetowych i prasowych, które tworzą treści do wszystkich mediów w Grupie ZPR Media.- zapowiada Krzysztof Głowiński-Lubiak, PR manager Grupy Mediowej TIME.Połączenie w jedną strukturę wszystkich elementów składających się na potencjał Grupy ZPR Media zapewnia istotne możliwości rozwoju i budowania silnej pozycji na rynku medialnym.- podkreśla Marek Balawajder.Dołączenie do Grupy ZPR Media Marka Balawajdra to także istotny rozwój oferty informacyjnej w markach takich jak ESKA, Eska ROCK, ESKA2, VOX FM, "Super Express". Ten obszar będzie się dynamicznie rozwijał.- mówi Krzysztof Głowiński-Lubiak.Marek Balawajder jest doświadczonym dziennikarzem radiowym, od 1997 roku był związany z radiem RMF FM, gdzie przez ostatnich 14 lat pełnił funkcję Dyrektora Informacji. W lutym 2024 roku odszedł z krakowskiej stacji.Jest zdobywcą Złotej Gruszki, laureatem Grand Press w kategorii News dla redakcji Faktów RMF FM, nominowany do nagród Grand Press w kategorii News w latach 2013, 2015, 2016, 2017 i 2021. Uznany za najlepszego dziennikarza Małopolski w latach 2003, 2004 i 2010.