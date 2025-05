"PogaWĘDKI z Tuszolem". Nowa seria Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• W nowej serii Canal+ znany influencer Łukasz "Tuszol" Tuszyński zabiera nas... na ryby.

Rywalizacja na morskie łowienie ryb w Norwegii, łapanie drapieżnych gatunków na tle najbardziej krajobrazowego łowiska w Polsce czy triki na to, jak pozbyć się panicznego lęku dotykania tych zwierząt - to wszystko spotyka Tuszola i jego gości w siedmiu wypełnionych emocjami odcinkach. Na widzów czekają tak malownicze lokalizacje jak Zamek Czorsztyn, mazurskie jeziora czy hiszpańska rzeka Ebro, będąca wędkarskim rajem dla miłośników rekordowej wielkości sumów. Dodatkowo gospodarzowi towarzyszyć będą najpopularniejsi influencerzy, wśród których znajdą się m.in. Bandura, Dzinold, Merghani czy ekipa Warszawski Koks.Łukasz "Tuszol" Tuszyński to streamer będący częścią grupy Bungee tworzonej przez Bandurę oraz Dzinolda. Tuszol na swoim Instagramie sam opisuje się jako zapalony wędkarz oraz... fan krzyżówek. Pod koniec 2023 roku został ogłoszony nowym zawodnikiem federacji FAME MMA. W debiucie zawalczył z Jakubem Koseckim. Największą popularność zdobył na Twitchu, gdzie zebrał ponad 160 000 obserwujących oraz na Instagramie, gdzie śledzi go ponad pół miliona użytkowników.- mówi sam Tuszol."pogaWĘDKI z Tuszolem" to kolejny projekt CANAL+ Polska skupiający się na współpracy z twórcami internetowymi. Do tej pory stacja wyprodukowała również mini-serial z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim, a w planach są kolejne realizacje. Znani influencerzy wystąpili również w jednym z ostatnich seriali CANAL+ - "Algorytmie miłości".Pierwszy odcinek "pogaWĘDEK z Tuszolem" już dostępny wyłącznie w CANAL+ online. Odcinki będą publikowane co tydzień w poniedziałki.