"Powrót do życia" i "Zakładnicy". Nowe seriale Polsat Box Go

Polsat Box Go zapowiada dwie kolejne premiery serialowe.

"Powrót do życia"

"Zakłądnicy"

(od 14 sierpnia) to mroczna i jednocześnie zabawna historia o drugiej szansie od losu, wybaczeniu i zwykłych życiowych przeszkodach, których pokonanie urasta do rangi marzeń. Maja (Magdalena Popławska) po spędzeniu ponad 20 lat w więzieniu za zamordowanie szkolnej przyjaciółki wraca do rodzinnego miasteczka. Ten powrót nie będzie dla niej łatwy. Życie na wolności, znalezienie pracy, relacje z rodzicami, przyjaciółką, byłym chłopakiem, a już na pewno popełniona przez nią zbrodnia, odciskają ślad na całym jej życiu. W miasteczku rządzi hipokryzja - mieszkańcy osądzają i prześladują Maję, sami podając się za wzór cnót i moralności, a matka Mai - na co dzień przykładna żona, skrywa wiele tajemnic i zdradza męża.Reżyserem "Powrotu do życia" jest Makary Janowski ("Zdrada", "Komisarz Mama"), scenariusz opracował zespół: Beata Halastra, Ilona Łesyk-Moczulska, Małgorzata Pach-Galik i Michał Zasowski.W roli głównej Magdalena Popławska, towarzyszą jej: Małgorzata Socha, Ewa Skibińska, Bartłomiej Kasprzykowski, Henryk Niebudek, Piotr Trojan, Wojciech Solarz, Joanna Żółkowska, Dorota Pomykała, Danuta Stenka. Serial wyprodukował Polot Media.Serial(premiera w grudniu) to połączenie sensacji i thrillera psychologicznego. Pewnego grudniowego wieczoru, tuż przed Świętami, czworo zamaskowanych napastników włamuje się do domu Osterów. Biorą rodzinę jako zakładników i stawiają jedno żądanie. Eryka (Magdalena Różczka) musi zabić znanego biznesmena (Jan Englert) w trakcie rutynowej operacji, którą ma przeprowadzić następnego dnia. Jeśli biznesmen nie umrze na stole operacyjnym, cała rodzina Eryki zginie.Reżyserem "Zakładników" jest Maciej Migas ("Bracia", "Układ"), za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica ("Jak zostałem Gangsterem", "Skazana"), a autorem adaptacji jest Michał Wawrzecki ("Chyłka" - wszystkie sezony, "Żywioły Saszy - Ogień").W obsadzie: Magdalena Różczka, Piotr Adamczyk, Leszek Lichota, Jan Englert, Piotr Żurawski, Stanisław Linowski, Malwina Buss, Nel Kaczmarek, Konrad Kąkol. Serial produkuje TFP.