Nowa oferta Canal+ Online z Ligą Mistrzów. Drożej, zmiany w ofercie rocznej

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Online wprowadza nową ofertę

Nowa oferta Canal+ Online (od 6 sierpnia 2024) / Fot. Canal+ Online

Od 6 sierpnia 2024 roku obowiązuje nowa oferta serwisu Canal+ Online. Dostępne są dwa pakiety główne. Nowością jest pakietw cenie, który zastąpił dotychczasowych pakiet Canal+ (54 zł). W ramach tego pakietu użytkownicy otrzymują dostęp do pełnej oferty Canal+ Online filmowo-serialowej oraz sportowej, w tym do wszystkich meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów.W ofercie pozostał także pakietw niezmienionej ceniemiesięcznie. Użytkownicy tego pakietu otrzymują dostęp do ograniczonej oferty Canal+ Online, czyli do filmów oraz seriali bez sportu.Wszystkie opcje podstawowe można zakupić wna nowych warunkach. W przypadku takiego rozwiązania użytkownik płaci mniejszy abonament przez 12 miesięcy (opłata miesięczna: 25 zł dla Canal+ Seriale i Filmy / 65 zł dla Canal+ Super Sport). W przypadku wcześniejszego przerwania subskrypcji, nie ma możliwości skorzystania z promocji ponownie. Do tej pory oferta roczna związała się z opłatą za cały rok z góry.Ofertę głównych pakietów można powiększyć oStandard (30 zł) lub Premium (47 zł)Standard (25 zł)(20 zł) - dostęp do wybranych kanałów TV(10 zł) - gale MMA Fame(10 zł) - opcja tylko dla pakietu Canal+ Super SportCanal+ zmiany w pakietyzacji tłumaczy pozyskaniem praw do meczów UEFA Champions League. Od tego sezonu wszystkie mecze będzie można oglądać wyłącznie w Canal+.Warto zauważyć, że wraz z kolejnymi zmianami internetowa oferta Canal+ staje się coraz mniej elastyczna. Szczególnie dla widzów, którzy nie są zainteresowani dostępem do pełnej oferty sportowej. Tańszą alternatywą może okazać się oferta satelitarna platformy Canal+, na której obecnie dostęp do Ligi Mistrzów oferowany jest jako dodatek do pakietu Canal+. Dzięki temu osoby zainteresowane jedynie rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy czy żużlowej Ekstraligi mogą wybrać sam pakiet Canal+ bez Ligi Mistrzów. Dodatkowo wybierając ofertę satelitarną Canal+, użytkownicy otrzymują dostęp do Canal+ Online.