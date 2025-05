Drugi sezon "To leci w sieci" od września w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• "To leci w sieci" to lekki program o charakterze informacyjnym, który stawia na głowie konwencję tradycyjnych newsów.

• Nowy sezon od września 2024 roku w Zoom TV.

"To leci w sieci" to pozytywny program informacyjny, prezentujący wybór najzabawniejszych filmików, które podbiły Internet. To newsy, które bawią, zaskakują, inspirują, a wszystko to podane w dynamicznej i lekkiej formule. Przyłapane z ukrytej kamery zuchwałe kradzieże, szaleństwa za kółkiem, najdziwniejsze rekordy Guinnessa, urocze zwierzęta, triki, porady, materiały z fotopułapek i wszystko to, co osiąga milionowe odsłony w sieci. Będzie śmiesznie, czasem strasznie, ale będzie się działo. Oferując poranną dawkę humoru i pozytywną energię, program działa jak poranna kawa.W nowym sezonie "To leci w sieci" Zoom TV pokaże między innymi ekspresowe śluby drive-thru z Las Vegas, technologiczne nowinki wspierane przez sztuczną inteligencję, znikającą drogę z Francji, czy największy wycieczkowiec świata. Widzowie będą mogli przekonać się, jak w kreatywny sposób można "załatać" dziury drogowe, jak powinno się dbać o egzotyczne rośliny, a także czy budowanie prawdziwych domów z klocków jest w ogóle możliwe. Show dostarczy także sportowych emocji, prezentując szokujące kulisy treningów skoczków narciarskich oraz komiczną hybrydę gatunków: połączenie łyżwiarstwa z boksem. W programie nie zabraknie również pozytywnych newsów ze świata zwierząt: "To leci w sieci" pokaże szkołę jazdy dla psówkaczą rodzinę, która zakłóciła przebieg zawodów pływackich, wyjątkowe schronisko w Polsce, w którym pieski mają własne mini-domki, udomowionego krokodyla, a także uroczą świnkę-malarkę, której dzieła osiągają ceny nawet 27 tysięcy dolarów.Gospodarzem "To leci w sieci" jest Andrzej Kozłowski - aktor, muzyk i artysta kabaretowy, który współpracował z Kabaretem pod Wyrwigroszem oraz był jednym z twórców zespołu Los Bomberos, grającego muzykę latynoską. Występował również na deskach krakowskich i wrocławskich teatrów. Szerokiej publiczności dał się poznać w 16. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".Widzowie mogą współtworzyć "To leci w sieci" poprzez wysłanie do programu swoich autorskich filmików. Można to zrobić za pośrednictwem strony toleciwsieci.pl. Prawdziwa jazda bez trzymanki! Tutaj każdy ma możliwość, by stać się bohaterem i "skraść show".Drugi sezon "To leci w sieci" wystartuje w Zoom TV już 1 września. Emisje premierowew każdą niedzielę o godz. 8:40. Za produkcję odpowiada FORTE film.