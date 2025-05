Robert Janowski ponownie prowadzącym "Jaka to melodia" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Po 6 latach przerwy Robert Janowski wraca do roli gospodarza popularnego teleturnieju muzycznego "Jaka to melodia?", który wcześniej prowadził przez 22 lata.

Robert Janowski, ponownie poprowadzi uwielbiany przez widzów teleturniej muzyczny telewizyjnej Jedynki. Zdjęcia do jesiennych odcinków programu "Jaka to melodia?" właśnie ruszyły.- mówi Janowski.Robert Janowski był związany z formatem od samego początku. W 1997 roku został jego pierwszym prowadzącym i przez 22 lata, aż do 2018 roku, poprowadził prawie 4 tysiące odcinków, ciesząc się ogromną sympatią widzów, którzy nagrodzili "Jaka to melodia?" "Telekamerami" w 2010, 2011, 2012 roku oraz "Złotą Telekamerę" w 2013. Natomiast sam Robert Janowski za prowadzenie programu otrzymał "Telekamery" w 2000, 2003, 2008 roku oraz "Złotą Telekamerę" w 2009 roku. Dodatkowo został również nagrodzony "Wiktorem Publiczności" w 2009 i 2013 roku.Na nowe odcinki programu "Jaka to melodia?" zapraszamy jesienią od poniedziałku do piątku o godz. 17:20, a w weekendy o godz. 18:40.