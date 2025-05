Canal+ nakręcił czwarty sezon "The Office PL". Premiera jesienią (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Zakończono prace na planie nowej odsłony polskiej wersji kultowego serialu

• Będzie dalej jazda po bandzie, bo scenarzystom nie kończą się sposoby na wyśmiewanie polskiego "korpo-życia", biurowych absurdów, często nie grzeszących inteligencją pracowników i ich szefów idiotów. Obrywa się nawet największemu z Polaków...

Na co Michałowi próbka DNA jakiegoś nastolatka? Dlaczego Dareczek zaczyna jeść wegetariańskie kanapki? Jak Patrycja odnajduje się w zupełnie nowej roli w Kropliczance? Kim jest nowa współlokatorka Asi? Jak zachowuje się Bożena po przejściu na medyczną marihuanę? Czego nauczył się Łuki za kratami? I czy żona Darka w ogóle istnieje? Portret beznadziei polskiego życia biurowego w krzywym zwierciadle, bez poprawności politycznej i cenzury - wszystko za co pokochaliśmy "The Office PL" wraca w nowym sezonie.Powrotów jest więcej - w obsadzie pojawi się znana z pierwszego sezonu Maja Ostaszewska, a w nowych bohaterów wcielą się Sonia Bohosiewicz i Anna Cieślak.- mówi Dorota Kośmicka, producentka kreatywna Jake Vision DGA.Serial reżyseruje, jak w we wszystkich poprzednich sezonach, Maciej Bochniak. Head writerem pozostaje Łukasz Sychowicz, który po raz kolejny pracował nad odcinkami z Jakubem Rużyłło, Mateuszem Zimnowodzkim i Mateuszem Płochą. Dodatkowo team scenariuszowy wspierała przy najnowszym sezonie Karolina Norkiewicz. Za kamerą - Paweł Chorzępa. Za kostiumy odpowiada Hanka Podraza, za charakteryzację Iza Woldańska, scenografię Marcin Malisz, montaż Alan Zejer i Nikodem Chabior. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. Serial realizowany jest przy współpracy z BBC Studios oraz w koprodukcji z Comedy Central Polska. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński. Producentkami ze strony Canal+ Polska - Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman.Premiera czwartego sezonu "The Office PL" jesienią w Canal+ Online i na Canal+ Premium.