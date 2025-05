Drugi sezon serialu "Uroczysko" jesienią w Czwórce

Łukasz Szewczyk

• Jesienią w telewizyjnej Czwórce drugi sezon serialu "Uroczysko" z Antonim Królikowskim i Katarzyną Ucherską, którzy wcielają się w parę komisarzy rozwiązujących zagadki zbrodni, jakie rozgrywają się w scenerii tytułowego miasteczka.

W nowym sezonie komisarz Filip Ziomecki (Antoni Królikowski) trafi do aresztu. Próbując wyjaśnić tajemnicę śmierci swojej matki, postąpi zbyt pochopnie i czekać go będzie więzienie. Komisarz Agata Wilczewska (Katarzyna Ucherska) z pomocą swojego byłego narzeczonego, Maćka (Damian Kulec), zrobi co w jej mocy, by wyciągnąć Filipa z aresztu.Tymczasem u brata Filipa, księdza Marka (Przemysław Cypryański), pojawi się śmiertelnie chory mężczyzna, który podczas spowiedzi wyjawi mu, dlaczego ich matka musiała zginąć. Ksiądz Marek będzie zrozpaczony. Pozna tajemnicę wydarzeń sprzed lat, ale nic z tym nie będzie mógł zrobić, a przez to, że dowie się prawdy, także jego życie znajdzie się w niebezpieczeństwie. Czy Filip straci również brata?Jedno jest pewne: tropiąc mordercę, komisarz Ziomecki będzie mógł liczyć na pomoc Agaty i doktora Michała (Maciej Mikołajczyk), a także swojego ojca, Edwarda (Robert Gonera), który stopniowo będzie coraz bardziej obecny w życiu synów. Filip będzie też dalej walczył o względy Agaty. Jak zwykle nieporadnie. Nie pomoże mu też pewna rozmowa między piękną panią komisarz a patolog Laurą Kłys (Anna Iberszer). Czy rodzącą się bliskość między Agatą a Filipem znów coś zniszczy?Tymczasem relacje Zuzy (Julita Koper) i Olka (Jakub Dąbrowski) będą rozwijać się dość osobliwie. Choć oboje coś do siebie czują, to przykład Agaty i Filipa i świadomość, do czego prowadzi zakochanie się w partnerze z pracy, sprawi, że postanowią poprzestać na przyjaźni. Tylko czy uda im się w tym postanowieniu wytrwać?Gdy w Uroczysku wszystko zda się wrócić do codzienności, wokół komisarz Agaty Wilczewskiej zaczną dziać się niepokojące rzeczy. To, co Agata uzna za głupi żart, Filip potraktuje śmiertelnie poważnie, a że pani komisarz zdążyła dorobić się już wielu wrogów w miasteczku, krąg podejrzanych będzie dość szeroki...Jak zwykle do Uroczyska przyjedzie też wielu nowych wczasowiczów, co oznacza nowych podejrzanych, nowe zbrodnie i pełne ręce roboty dla naszych policjantów. Inni mieszkańcy Uroczyska także nie będą narzekać na nudę. Kordas (Michał Milowicz), wraz z córką Luizą (Klaudia Sokołowska), dalej będzie prowadzić swój turystyczny i lekko szemrany biznes. Mąż Czarnej (Pamela Płachtij), Misiek, popadnie w poważne kłopoty, a Wróbel (Kazik Mazur) wraz z kolegami dokona sensacyjnego odkrycia, związanego z przeszłością miasteczka.Premierowe odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 (od 2 września 2024 roku) w Czwórce.