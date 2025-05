SkyShowtime na wrzesień. "Tulsa King 2, "Douglas is Cancelled", "Żegnajcie laleczki"

Łukasz Szewczyk

• Hity SkyShowtime na wrzesień

SERIALE(od 5 września). Siwiejący już prezenter programów publicystycznych, Douglas Bellowes (Hugh Bonneville), to doświadczony i szanowany gospodarz Live At Six, a także wyśmienity gawędziarz. Mężczyzna kocha swoje życie, które stworzył z żoną Sheilą (Alex Kingston), również pracującą w mediach, redaktorką jednej z gazet. Choć Douglas ma niezwykle bogate doświadczenie, za kulisami potrzebuje ciągłego wsparcia ze strony swojej młodszej koleżanki współprowadzącej z nim program, Madeline (Karen Gillan), znającej się na technologii i mediach społecznościowych. Douglas, traktowany jak skarb narodowy, któremu nie można nic zarzucić, wiedzie życie pełne przywilejów - do czasu, gdy nierozważny żart na weselu kuzyna zostaje podsłuchany przez innego gościa, który grozi ujawnieniem go w mediach społecznościowych. Rozpętuje się medialna burza i histeria w sieci, w trakcie której rzekoma niedyskrecja Douglasa jest analizowana i wyolbrzymiana do nieproporcjonalnych rozmiarów, a każdy z komentujących ma na ten temat własne zdanie. Pragnąc uciec od kontrowersji, Douglas próbuje odnaleźć się w tej chaotycznej i niemożliwej do opanowania sytuacji - ale czy może liczyć na wsparcie swojego agenta i współpracowników? Co zrobi Douglas? Czy stał się ofiarą "kultury anulowania"? Co motywuje Madeline do publikowania w imieniu Douglasa postów, obserwowanych przez dwa miliony osób? Jest przyjacielem czy wrogiem?(od 14 września). W tej nowej produkcji aktorskiej towarzyszymy Knucklesowi, kiedy zgadza się trenować Wade'a i uczy go, jak zostać wojownikiem Echidną. To zabawna i pełna akcji podróż ku samopoznaniu. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica i Sonic 3. Szybki jak błyskawica, z Idrisem Elbą w roli głównej. Adam Pally powróci do swojej roli z serii filmowej jako Wade Whipple. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się: Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso) oraz występujący gościnnie Rory McCann (Game of Thrones) i Tika Sumpter, która powróci jako Maddie.(od 18 września). Bohaterem serialu jest wysoko postawiony nowojorski mafioso Dwight "Generał" Manfredi (Sylvester Stallone), który po 25 latach wychodzi z więzienia, a jego szef bezceremonialnie zsyła go do Tulsy w Oklahomie. Dwight zdaje sobie sprawę, że jego mafijnej rodzinie nieszczególnie na nim zależy. Powoli zbiera własną ekipę, z którą zaczyna budować nowe przestępcze imperium w miejscu zupełnie dla siebie obcym. W drugim sezonie ponownie pojawią się takie gwiazdy jak Annabella Sciorra i Tatiana Zappardino, a partnerować im będą: Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza i Jay Will, a także Garrett Hedlund i Dana Delany.(od 23 września). W nowym sezonie podążamy za Frasierem Crane'em (Kelsey Grammer) w kolejnym rozdziale jego życia. Wraca do Bostonu, aby stawić czoła nowym wyzwaniom, nawiązać nowe relacje i spełnić w końcu jedno (lub dwa) marzenia sprzed lat. Oprócz Grammera w serialu występują: Jack Cutmore-Scott jako Freddy, syn Frasiera; Nicholas Lyndhurst jako Alan, stary kumpel Frasiera z college'u, który został profesorem uniwersyteckim; Toks Olagundoye jako Olivia, koleżanka Alana i kierownik wydziału psychologii na uniwersytecie; Jess Salgueiro jako Eve, współlokatorka Freddy'ego oraz Anders Keith jako David, siostrzeniec Frasiera. Peri Gilpin ponownie zagra gościnnie "Roz Doyle'a", a James Burrows powraca jako reżyser dwóch odcinków nowego sezonu. Pierwszy sezon serialu Frasier jest dostępny wyłącznie w SkyShowtime.(od 30 września). to animowany serial dla przedszkolaków opowiadający o przygodach szóstki bohaterskich szczeniaków i doskonale znającego się na nowoczesnej technologii 10-latka o imieniu Ryder. Pieski poruszają się fantastycznymi pojazdami i świetnie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, dzięki czemu każdego dnia mogą z humorem pomagać mieszkańcom Zatoki Przygód. Strażak Marshall, policjant Chase, pilotka Skye i każdy z pozostałych szczeniaków odznacza się wyjątkową osobowością i zestawem umiejętności, które pomagają całej paczce świecić przykładem i udowadniać, jak ważna jest praca zespołowa. Psiaki noszą specjalne plecaki, które ułatwiają im radzenie sobie z każdym wyzwaniem - od ratowania kotków po powstrzymywanie katastrof kolejowych. Jednak niezależnie od wagi misji cały Psi Patrol zawsze znajduje czas na zabawę, żarty i przyjacielskie podrapanie za uchem przez Rydera.FILMY(od 23 września). To komediowy rarytas napisany przez Ethana Coena i Tricię Cooke. Film opowiada o nieskrępowanej i szalonej Jamie (Margaret Qualley), opłakującej kolejne rozstanie z dziewczyną, i jej skromnej przyjaciółce Marian (Geraldine Viswanathan), która desperacko potrzebuje się wyluzować. W poszukiwaniu nowego początku dziewczyny wyruszają w spontaniczną podróż do Tallahassee, ale sprawy szybko się komplikują, gdy po drodze napotykają grupę nieudolnych przestępców.(od 30 września). Legendarni producenci horrorów, James Wan i Jason Blum, łączą siły z wizjonerskim reżyserem Bryce'em McGuire'em, aby stworzyć thriller o zjawiskach nadprzyrodzonych oparty na filmie krótkometrażowym o tym samym tytule. Fabuła opowiada o siedlisku grozy ukrytym w przydomowym basenie. Występują: Wyatt Russell (Falcon i Zimowy Żołnierz) oraz nominowana do Oscara® Kerry Condon (Duchy Inisherin).