"Bokser". Nowy polski film Netflixa. Premiera we wrześniu (wideo)

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu premiera kolejnego polskiego filmu Netflixa

• "Bokser" to historia o przejmującej pogoni za marzeniami, wolnością i szczęściem oraz o tym, że nawet wysoko uniesiona garda nie zatrzyma ciosów wymierzonych przez życie.

Plakat polskiego filmu Netflixa "Bokser" / Fot. Netflix

Obawiając się powtórzenia błędów swojego ojca, obiecujący młody bokser, w którego rolę wciela się Eryk Kulm , ucieka z komunistycznej Polski, podążając za swoim marzeniem zostania największym pięściarzem w historii. Z żoną u swojego boku, mężczyzna szybko zdaje sobie sprawę, że walka o jego marzenie będzie trudniejsza, niż się spodziewał. Po miesiącach mierzenia się z niełatwym życiem emigranta, polski bokser zgadza się wziąć udział w ustawionym pojedynku, który zmieni jego życie na zawsze.On marzy o byciu mistrzem świata, by móc dać jej wszystko. W jej oczach on zawsze był mistrzem. Oboje byli gotowi zaryzykować wszystko, by wyjechać na Zachód i zawalczyć o lepszą przyszłość, którą miała zapewnić im międzynarodowa kariera bokserska Jędrzeja. Starcie z życiem na emigracji okazuje się jedną z trudniejszych walk, jaka czeka na młodych na obczyźnie.- mówi Eryk Kulm, który do roli tytułowego boksera przeszedł intensywne przygotowania i pod okiem trenera ćwiczył techniki bokserskie.- Podczas gdy Jędrzej skupia się na walkach prowadzonych na ringu, Kasia, jego żona, toczy bitwę na innych polach - o rodzinę, ale też o siebie i swoje szczęście - zdradza Adrianna Chlebicka, odtwórczyni roli Kasi.W filmie zobaczymy również Eryka Lubosa, który wcielił się w postać wujka Jędrka, Adama Woronowicza w roli londyńskiego promotora boksu, Walerię Gorobets w roli brytyjskiej dziennikarki, jak również Magdalenę Walach i Michała Żurawskiego grających rodziców Jędrzeja. Scenarzystą i reżyserem Boksera jest Mitja Okorn, który pracował nad scenariuszem wspólnie z Lucasem Colemanem i Ivanem Bezmarevićem. Za produkcję odpowiedzialne jest Open Mind Production oraz producenci Maciej Kawulski i Tomasz Wardyn.Film "Bokser" od 11 września 2024 roku w Netflixie