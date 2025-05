Polsat na jesień. Nowe programy i sprawdzone formaty

Łukasz Szewczyk

• Polsat ogłosił jesienną ramówkę

Największą nowością jesiennej ramówki Polsatu jest weekendowe pasmo poranne(piątek-niedziela, o godz. 8.00, od 30 sierpnia). Program poprowadzą trzy pary uwielbianych przez widzów dziennikarzy - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. W "halo tu " będą poruszane m.in. tematy z obszaru lifestyle'u, showbiznesu, nie zabraknie materiałów o tematyce społecznej i porad. Materiały przygotują znani reporterzy - ekspert od showbiznesu Aleksander Sikora, Maks Behr, który specjalizuje się w tematach kulturalnych i filmowych i Anna Rubaj - nagradzana dziennikarka społeczna. Bloki kulinarne w programie poprowadzą topowi kucharze i medialne osobowości - Ewa Wachowicz, Martin Gimenez Castro i Mateusz Gessler, który dodatkowo będzie zabierał widzów w smakowite podróże po całej Polsce. Do studia zapraszani będą eksperci z różnych dziedzin, gwiazdy i goście specjalni. Program będzie realizowany z udziałem publiczności na żywo.Jesienią na antenę Polsatu powróci jeden z najsłynniejszych teleturniejów w historii polskiej telewizji -(sobota, godz. 17.40, od 5 października). Program, który dostarczał niezliczonych emocji i zyskał miano kultowego show, ponownie zagości w domach widzów. "Awantura o kasę" zdobyła serca milionów Polaków dzięki swojej dynamicznej formule, pasjonującym rywalizacjom oraz niezapomnianym momentom, które do dziś cieszą się popularnością w sieci. Teraz, po latach, program powraca w odświeżonej wersji, aby ponownie dostarczać widzom ekscytujących wrażeń i rozrywki. Program poprowadzi gospodarz poprzednich edycji: niezastąpiony Krzysztof Ibisz.(wtorek, godz. 20.20, od 3 września) to reality show dla widzów o mocnych nerwach. Osiemnastu rekrutów, pod przywództwem czterech byłych członków elitarnych jednostek wojskowych zostanie poddanych wyzwaniom opartym na prawdziwych treningach sił specjalnych. Każdy z nich wchodzi do programu z bagażem własnych, niejednokrotnie bardzo trudnych doświadczeń i musi zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami - nie tylko fizycznymi ale i psychicznymi. W programie nie będzie eliminacji. To uczestnicy zdecydują, gdzie jest granica ich wytrzymałości i kiedy zechcą zakończyć rywalizację. Dzięki temu w programie nic nie będzie pewne, oprócz emocji. Szefem instruktorów jest Wojciech "Zachar" Zacharków, były oficer Jednostki Wojskowej AGAT. Uczestnik misji bojowych w Iraku, Czadzie i Afganistanie. "Siły Specjalne Polska" oparty jest na licencji Banijay Group "SAS: Who Dares Win". Do tej pory program emitowany był w 9 krajach, m.in. w Australii. Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii i Stanach Zjednoczonych, gdzie cieszył się ogromnym uznaniem i popularnością.Z kolei bohaterami programu(środa, godz. 20.20, od 4 września) są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Będą jej szukać z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej - własnych dzieci. Dorośli zamieszkają w mazurskiej willi, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Przez kilka tygodni będą się poznawać i budować relacje. Dorosłe dzieci zamieszkają w drugim domu, skąd na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców. To one ostatecznie dadzą akcept rodzącym się uczuciom. Program poprowadzi Katarzyna Cichopek, aktorka, prezenterka, z wykształcenia psycholog, która z niezwykłą empatią i ciepłem przeprowadzi uczestników przez najtrudniejsze emocjonalnie momenty.Z 21 sezonem wracapiątek, godz. 19.55, od 6 września). Na widzów czeka kilka zmian. Za stołem jurorskim obok Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego zasiądą nowe osobowości - wielka gwiazda polskiej estrady Justyna Steczkowska oraz tancerz, choreograf i zwycięzca 3 edycji programu Stefano Terrazzino. Gospodarzami programu będą Maciej Rock i nowa prowadząca Agnieszka Hyży. 21 sezon TTBZ po raz kolejny może poszczycić się gwiazdorskim składem uczestników. O Złotą Twarz powalczą wokalistki Reni Jusis i Patrizia Kazadi, aktorki Barbara Wypych i Joanna Osyda, aktorzy Damian Kret i Kuba Szyperski, prezenter Aleksander Sikora i piosenkarz Bartek Wrona.Z 15 sezonem wraca też taneczne show(niedziela, godz. 20.00, od 15 września). Jesienią zatańczą: aktorki Anna Maria Sieklucka, Vanessa Aleksander, Olga Bończyk, ikona polskiej muzyki rozrywkowej Majka Jeżowska, piosenkarka Natalia Nykiel, influencerka i wokalistka Julia Żugaj, aktorzy Maciej Zakościelny, Rafał Zawierucha, Filip Bobek, Michał Meyer, wokalista Filip Lato i piłkarz Piotr Świerczewski. Doborowy skład będzie oceniało jury, w którym tak jak poprzednio zasiadają Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Program poprowadzi niezastąpiony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. W tym sezonie nowością będą tak zwane dogrywki - w niektórych odcinkach pary, które otrzymały najmniej punktów dostaną szansę na ponowne zatańczenie. W dogrywce jednak nie będą ich już oceniać widzowie, tylko sami jurorzy i to ich głos przesądzi o dalszym udziale w programie.(sobota, godz. 20.00, od 7 września). Na scenę powracają w wielkim stylu najlepsze polskie formacje kabaretowe doskonale znane widzom Polsatu. "Kabaret Młodych Panów", "Kabaret Moralnego Niepokoju", kabaret "Zdolni i Skromni", "Smile", "Nowaki" i "Hrabi" z Joanną Kołaczkowską będą bohaterami poszczególnych odcinków.W kolejnym sezonie(czwartek, godz. 21.20, od 12 września) na fanki serialu czekają ogromne emocje i zaskakujące zwroty akcji. Inga (Małgorzata Socha) jeszcze bardziej doceni przyjaźń, Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) będzie musiała się przeprowadzić i rozpocząć nową pracę, Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) pomoże rozwiązać problemy swojej córce, a Patrycja (Joanna Liszowska) nieoczekiwanie otrzyma wsparcie od bajecznie bogatego biznesmena. W tę rolę wcieli się Piotr Cyrwus, który dołącza do obsady. Jak bardzo namiesza w życiu Patrycji?Serial(piątek, godz. 22.05, od 6 września) w reżyserii Borysa Lankosza to adaptacja bestselerowego thrillera holenderskiej autorki kryminałów - Saskii Noort. Młode małżeństwo Ewa i Piotr (Marianna Zydek, Michał Żurawski) podejmuje decyzję o przeprowadzce ze względu na zapowiadające się powiększenie rodziny. Sielankę burzy przedwczesny poród i śmierć dziecka. Para próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach Judycie i Szczepanie (Marta Żmuda-Trzebiatowska, Sebastian Fabijański), którzy wprowadzają Ewę i Piotra w nowy ekscytujący świat, pełen wzajemnej erotycznej fascynacji. Oprócz wątku kryminalnego jest tu skomplikowana i kontrowersyjna historia obyczajowa(sobota, godz. 22.05, o 15 września). Pierwszy sezon komediowego serialu "Teściowie" w reżyserii Grzegorza Kuczeriszki zawładnął sercami widzów Polsatu. Na ich liczne prośby przezabawna komedia o uniwersalnych, międzypokoleniowych konfliktach doczekała się kontynuacji. Po wielu perypetiach - w drugim sezonie rodzinę Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany. Ich dzieci bardzo przeżyją nieudany ślub i wkrótce Lucek (Ignacy Liss) i Andżela (Julia Wieniawa) zaczną układać sobie życie na nowo. W obsadzie plejada gwiazd: Jolanta Fraszyńska, Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Cezary Kosiński, Paweł Wawrzecki, Piotr Gąsowski. W drugim sezonie dołączyli także miedzy innymi Katarzyna Żak, Andrzej Nejman i Kinga Jasik oraz gościnnie Daniel Olbrychski.Znany widzom Polsatu od lat serial o słynnym detektywie Malanowskim doczekał się kontynuacji. W rolę tytułowego Malanowskiego wcieli się wybitny aktor - Andrzej Grabowski, który zagra brata słynnego detektywa.(poniedziałek - czwartek, godz. 19.55, od 2 września) będzie wznowieniem produkcji po śmierci grającego główną rolę Bronisława Cieślaka. Schedę po detektywie Bronisławie Malanowskim przejmuje jego brat, który zostaje właścicielem biura detektywistycznego i zaczyna oficjalnie nim kierować. W rozwiązywaniu zagadek Andrzejowi Malanowskiemu będą towarzyszyć dwa duety detektywów. W tych rolach zobaczymy Annę Lucińską i Wacława Warchoła, a także Marka Krupskiego oraz Magdalenę Dwurzyńską. Zdjęcia do serialu w reżyserii Szymona Jakubowskiego i Łukasza Łukasika realizowano między innymi w Hiszpanii.Powraca pasmo filmowe Mega Hity (poniedziałki o godz. 20.20). Polsat pokaże miedzy innymi trzymający w napięciu thriller science fiction "Terminator: Mroczne Przeznaczenie" będący kontynuacją kultowej serii z Arnoldem Schwarzeneggerem, "Wojnę o jutro" oraz "Bez skrupułów Toma Clancy'ego" - propozycje dla miłośników science fiction oraz kina akcji, trzymający w napięciu thriller "Przykładny Obywatel" z Liamem Neesonem w roli głównej i dramat wojenny "Bękarty wojny" w reżyserii Quentina Tarantino z wyśmienitymi kreacjami Brada Pitta i nagrodzonego Oskarem Christoph'a Waltz'a.W nowych odcinkach kultowego już programu(czwartek, godz. 20.20, od 12 września) ekipa zajmie się nie tylko metamorfozami prywatnych domów bohaterów. Tym razem wraz z Elą Romanowską zaangażuje się w pomoc instytucjom i placówkom publicznym, które borykają się z niedofinansowaniem. Do niezawodnej drużyny programu dołącza nowy architekt - Kuba Babik. Jak zawsze nie zabraknie wzruszających historii i łez szczęścia.Do jesiennej ramówki wraca także kulinarny program(sobota, godz. 10.55, od 7 września) oraz codzienne seriale(poniedziałek - piątek, godz. 17.00, od 2 września),(poniedziałek - piątek, godz. 18.00, od 2 września).