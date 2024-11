TVN na jesień. Zmiany w ramówce, nowości i sprawdzone hity

Łukasz Szewczyk

• Jesienna ramówka TVN

Sobotnie i niedzielne wieczory to czas w TVN rozrywkę. W tych hitowe pozycje jesiennej ramówki będzie można śledzić tuż po "Faktach". -- mówi Lidia Kazen, dyrektorka kanału TVNW sobotnie wieczory - o 19:30 - gwiazdy wyruszą w szaloną i pełną emocji podróż w nowym sezonie- przez rajskie Filipiny do Tajwanu. W nowej edycji zmierzą się: Agnieszka i Piotr Głowaccy, Marta Wiśniewska z córką Fabienne, Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem, Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską, Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską, Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem, Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem oraz Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk. Wyścig prowadził od filipińskich rajskich plaż, tętniących życiem i kolorami ulicznych targów, przez stolicę kraju - Manilę, aby zakończyć się w Tajwanie, który urzeka kontrastami - drapacze chmur wyrastają tuż obok majestatycznych świątyń, a tradycja miesza się z nowoczesnością.Z kolei w niedzielne wieczory, o godz. 19.30, kulinarnego talentu w nowej odsłonieposzukiwać będą Magda Gessler, Michel Moran. Do dwójki mistrzów kuchni dołączy nowy juror: Przemysław Klima, szef kuchni i współwłaściciel pierwszej i jedynej w Polsce restauracji odznaczonej dwoma gwiazdkami w prestiżowym przewodniku Michelin Guide. W premierze sezonu poznamy 22 kucharzy amatorów, ale tylko 18 z nich otrzyma fartuch z imieniem, gwarantujący udział w dalszej części programu. Na zwycięzcę czeka nowa i dwukrotnie wyższa nagroda, aż 200 tysięcy złotych.W środowe wieczory powróci, modowe show w, które gromadzi rzesze fanów przed telewizorami jak i online. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Michał Piróg, Marcin Tyszka i Dawid Woliński pomogą nowym uczestnikom spełnić marzenia o karierze w świecie mody. W 13. sezonie dołączy do nich Sofia Konecka-Menescal, która będzie wspierać uczestników w trakcie trwania programu. Wśród gości specjalnych pojawią się między innymi Anna Lewandowska, Mery Spolsky, Żabson, Helena Englert. Wybieg na kładce, pierwszy od dziewiętnastu lat pokaz Arkadiusa, podwodna sesja zdjęciowa to tylko niektóre atrakcje czekające na widzów nowego sezonu.Nie zabraknie również nowego formatu, który będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN.to nowa telenowela dokumentalna stawiająca na naturalność i autentyczność. Bohaterowie prowadzący obiekty Bed & Breakfast to odważne osoby, które zdecydowały się opuścić Polskę i z sukcesem rozkręcić własne biznesy hotelarskie za granicą. Mając za sobą wiele przeżyć i różne związki, teraz szukają tego, co najważniejsze - prawdziwej miłości.Koniec sierpnia to powrót codziennych wydań porannego programu, to również nowe odcinki znanych programów. Magda Gessler wpo raz kolejny przemierzy Polskę wzdłuż i wszerz, ratując upadające lokale. Martyna Wojciechowska wprzedstawi niezwykłe bohaterki. Autorski program najpopularniejszego showmana w Polsce to pozycja absolutnie obowiązkowa w każdej ramówce TVN. Nie inaczej jest i tym razem. Wtorkowe późne wieczory ponownie należeć będą talk showi ciekawych gości. W nowych odcinkachprowadząca dzięki swojej pasji i umiejętnościom sprawi niespodziankę wyjątkowym osobom, zgłoszonym do programu przez swoich bliskich. Jesienią zobaczymy także, a w listopadzie na antenę powrócąOd września TVN wzmacnia też pasmo programów newsowo społecznych. Dłuższe wydania, poprzedzone zostaną pogodą i sportem. Zmiana, która została już wprowadzona w ramówce wakacyjnej została dobrze przyjęta przez widzów i ten układ programów będzie kontynuowany w kolejnym sezonie. A w tygodniu, bezpośrednio po "Faktach" -, która wydłuży to pasmo.Dodatkowo zaplanowano telewizyjne premiery seriali"iJuż 6 września na antenie TVN swoją telewizyjną premierę w Polsce będzie miał megahit "Top Gun: Maverick". Z kolei 27 września w TVN zadebiutuje film "Elvis", który również pojawi się po raz pierwszy w polskiej telewizji. Poza nowościami, stacja przygotowała również hity, które od lat nie tracą na popularności. Już 7 i 14 września widzowie będą mogli ponownie śledzić słodko-gorzkie losy bohaterów z drugiej i trzeciej części serii "Hangover". Miłośników superbohaterów z pewnością ucieszy emisja "Batmana" z Robertem Pattinsonem w roli głównej, zaplanowana na 13 września, a także "Aquamana", który pojawi się na antenie TVN tydzień później, tj. 20 września. 27 września to również data emisji filmu "Heaven in Hell" z Magdaleną Boczarską i Simone Susinna. To pierwsza okazja, aby zobaczyć tę produkcję na antenie ogólnopolskiej telewizji. Na zakończenie, 22 i 29 września, TVN wyemituje dwie części mrożącego krew w żyłach thrillera "Quiet Place".