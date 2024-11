Zachwycająca północ Polski po raz pierwszy w programie National Geographic „Europa z powietrza”

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu jedną z premier kanału National Geographic będzie szósta odsłona programu "Europa z powietrza".

• W najnowszym sezonie widzowie mogą zobaczyć z lotu ptaka jedne z najciekawszych miejsc w północnej Polsce.

Każdy odcinek "Europy z powietrza" to nowa przygoda, podczas której widzowie poznają różnorodność europejskiego krajobrazu. Dzięki zaawansowanej technologii filmowej, twórcy prezentują spektakularne ujęcia, oddające nie tylko walory estetyczne, ale także kulturowe bogactwo kontynentu.Szczególnie interesującym odcinkiem dla widzów w Polsce może okazać się ten, który w całości nakręcono w naszym kraju - oglądający będą mogli podziwiać polskie Pomorze, spoglądając na nie z niecodziennej perspektywy. Zaskoczy ich widok na gigantyczny port kontenerowy, bajkowy jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku oraz niezwykły pokaz świateł w Toruniu. Nie zabraknie również piaszczystych plaż Półwyspu Helskiego i pozostałości po równie ogromnej, co tajemniczej opuszczonej fabryce.- mówi Dawid Gut, operator drona, który realizował ujęcia do kilku odcinków "Europy z powietrza" produkowanych przez National Geographic. -- dodaje."Europa z powietrza" to program niosący ważne przesłanie - każdy odcinek podkreśla znaczenie ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, będące nieodłącznym elementem europejskiego krajobrazu. Twórcy starają się zwrócić uwagę na konieczność zachowania tych skarbów dla przyszłych pokoleń.National Geographic zaprasza na premierę nowego, szóstego sezonu "Europy z powietrza" już 21 sierpnia o godzinie 21:00. W pozostałych odcinkach widzowie będą mogli podziwiać niesamowitą noworoczną paradę z pochodniami w Wielkiej Brytanii i spektakularną "paradę potworów" w górach Bułgarii. To wyjątkowe doświadczenie, które pozwala zobaczyć Europę z zupełnie nowej perspektywy, z pewnością na długo pozostanie w pamięci każdego widza.