"Historia kobiet". Nowy podcast Newsweeka

Łukasz Szewczyk

• Debiutuje nowy podcast Newsweeka prowadzony przez Katarzynę Wężyk.

•"Historia kobiet" to podcast o kobietach, które miały wpływ na funkcjonowanie świata.

"Historia kobiet" przybliża wyzwania i triumfy, pasję i ciężką pracę kobiet, które odważyły się wyjść z przypisanej im roli i realizować własne marzenia. Każdy odcinek to opowieść o niezależnych kobietach: królowych i kurtyzanach, rewolucjonistkach i rowerzystkach, naukowczyniach, polityczkach i skandalistkach, którym nie poświęcano zbyt wiele miejsca w podręcznikach do historii.Nowy podcast będzie można słuchać w każdy piątek, od 9 sierpnia, w Onet Audio, w Onecie, na Newsweek.pl oraz na popularnych platformach podcastowychPremierowy odcinek będzie poświęcony Grace Kelly, księżnej Monako, kobiecie, która chciała mieć ciastko i zjeść ciastko: być grzeczną dziewczynką i wyzwoloną kobietą, córeczką tatusia i ambitną aktorką, gwiazdą Hollywood i księżniczką - i prawie jej się to udało.Katarzyna Wężyk, prowadząca podcast "Historia kobiet", jest publicystką Newsweeka, podcasterką, autorką nagrodzonej dwiema statuetkami Grand Press książki "Aborcja jest" oraz nominowanej do nagrody Gryfia "Kanada. Ulubiony kraj świata". Pracowała w Panoramie TVP, portalu tvn24.pl i "Gazecie Wyborczej". Współprowadziła format "Herstorie" w Wysokich Obcasach.