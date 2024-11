12 sezon serii "Daleko od miasta" w Canal+Domo

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu w Canal+ Domo kolejny sezon serii "Daleko od miasta", w którym przekonamy się o tym, że przeprowadzka nie musi być stresująca

12 sezon programu "Daleko od miasta" / © CANAL+ Polska S.A. 2024

Agnieszka Pajączowska po raz kolejny wyrusza do sielskich zakątków, by spotkać się z ludźmi, którzy zamieszkali daleko od miasta. Czy decyzja o przeprowadzce na wieś przyszła nagle, czy dojrzewała w nich latami? Czy mieli chwile zwątpienia? Jak udaje im się zarobić na utrzymanie w nowym miejscu? Agnieszka zapyta o to bohaterów programu. Tym razem pojedzie m.in. w okolice Jeleniej Góry, w Góry Słonne, do Doliny Bobru, w Izery, na Podlasie, w Bieszczady i do Lubomierza.Premierowe odcinku 12 sezonu programu "Daleko od miasta" w soboty o godz. 18.3 (od 17 sierpnia) na antenie Canal+ Domo. Seria dostępna też w Canal+ Online