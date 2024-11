Łukasz Szewczyk

Sportowa jesień z Polsat Sport

• 342 mecze nowego sezonu Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA to wisienka na torcie jesiennej ramówki sportowych kanałów Polsatu.

Przy okazji prezentacji oferty programowej kanałów, Polsat zaprezentowała swoją ofertę sportową na jesień. Kibice piłki nożnej mogą liczyć przede wszystkim na europejskie puchary UEFA z udziałem legendarnych klubów, w tym m.in. Manchester United, AS Roma, Chelsea Londyn, FC Porto oraz możliwością oglądania polskich piłkarzy na arenie europejskiej. Do tego Liga Narodów UEFA czyli starcia takich piłkarskich potęg, jak Hiszpania, Francja, Włochy, Anglia, Niemcy czy Holandia



Jesienna oferta sportowa to także Plusliga siatkarzy i Tauron Liga siatkarek z reprezentantami i reprezentantkami Polski oraz siatkarskimi gwiazdami z całego świata. Siatkarska Liga Mistrzów kobiet i mężczyzn czyli starcia najlepszych klubów Starego Kontynentu



Turnieje z cyklu ATP Tour, w których rywalizują największe gwiazdy męskiego tenisa z Novakiem Djokoviciem, Carlosem Alcarazem, Jannikiem Sinnerem czy Hubertem Hurkaczem na czele. Cotygodniowe gale sportów walki w tym między innymi te spod znaku najlepszej organizacji mma na świecie - amerykańskiej UFC



Na sportowych antenach Polsatu będzie można śledzić także rozgrywki Orlen Superligi w piłce ręcznej oraz koszykarską Orlen Basket Liga.