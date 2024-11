Telewizyjna Czwórka na jesień

Łukasz Szewczyk

• Jesienna ramówka telewizyjnej Czwórki

Jesienną nowością telewizyjnej Czwórki będzie interaktywny serial rozrywkowy(poniedziałek- piątek, godz. 21.30, od 2 września). Jest to oryginalny polski format, będący połączeniem serialu fabularnego, bikini reality show i interaktywnej gry dla widzów. Akcja serialu rozgrywa się w luksusowej willi na Gran Canarii, gdzie grupa młodych, atrakcyjnych singli i singielek toczy rywalizację, w której stawką są miłość i pieniądze. Serial intryguje i zachęca do poszukiwania odpowiedzi, a widzowie, dzięki aplikacji, będą mieli szansę sprawdzić swoją przenikliwość i uważność w interaktywnej zabawie a także poznać tajemnice produkcji i kulisy programu. W "Miłości za wszelką cenę" w roli prowadzącej występuje Małgorzata Nazar, a jako lektor perypetie bohaterów komentuje Mariusz Kałamaga.Powracają(niedziela, godz. 20.00, od 8 września). Kontynuacja kultowego serialu animowanego, który przed laty szturmem zawojował publiczność, stając się prawdziwą sensacją i popkulturowym fenomenem. W nowym sezonie burza hormonów szalejąca w organizmach naszych bohaterów sprawia, że przenoszą się oni do IV klasy. Do tego cała klasa - z wyjątkiem Czesia - wchodzi w okres "dojrzywania". W czwartej "B" oprócz Angeli pojawiają się nowe koleżanki, bliźniaczki Dorka i Gabi, które wywołują niezłe zamieszanie w buzujących testosteronem umysłach chłopaków.Z kolei szalone letnie przygody i zwariowane pomysły, gorące flirty i burzliwe romanse oraz zaskakujące i komiczne perypetie naszych rodaków w nowym sezonie. (poniedziałek - piątek, godz. 22.30, od 2 września).Na widzów czeka też drugi sezon serialu(poniedziałek, godz. 20.00, od 2 września) z Antonim Królikowskim i Katarzyną Ucherską, którzy wcielają się w parę komisarzy rozwiązujących zagadki zbrodni do jakich dochodzi w scenerii niewielkiego malowniczego miasteczka. Uroczyskiem i życiem bohaterów znów wstrząsną burzliwe wydarzenia. Obok wątków kryminalnych w serialu nie zabraknie też perypetii osobistych i romantycznych, bowiem zarówno między dwojgiem komisarzy, jak i parą posterunkowych, Zuzą i Olkiem, od dawna iskrzy, choć los ciągle krzyżuje im szyki.Jesienią do telewizyjnej Czwórki z nowymi odcinkami powrócą też(poniedziałek - piątek, godz. 18.00, od 19 sierpnia) oraz seriale(poniedziałek - piątek, godz. 19.00, od 2 września),(poniedziałek - piątek, godz. 20,30, od 2 września).