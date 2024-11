"Furiosa: Saga Mad Max" od sierpnia na platformie Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Max zapowiada kolejną premierę filmową prosto z kina

Anya Taylor-Joy i Chris Hemsworth są odtwórcami głównych ról w "Furiosie", dziele nagrodzonego Oscarem genialnego George'a Millera. Jest to wyczekiwany powrót do kultowego dystopijnego świata, stworzonego przez niego ponad 40 lat temu w filmach z serii "Mad Max". Miller prezentuje teraz następną odsłonę cyklu, oryginalną i samoistną przygodę, ukazującą początki nieustraszonej postaci z nagrodzonego kilkoma Oscarami przeboju "Mad Max: Na drodze gniewu".Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Przedzierając się przez Pustkowia, porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.Film "Furiosa: Saga Mad Max" wytwórni Warner Bros. Pictures zadebiutuje w piątek 16 sierpnia wyłącznie w Max.