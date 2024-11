Canal+ z Ligą Mistrzów w sieci Toya. Nowa pakietyzacja Canal+

Łukasz Szewczyk

• TOYA, jako pierwszy operator w Polsce, zawarł porozumienie dotyczące obecności pełnej oferty Canal+ z Ligą Mistrzów UEFA.

• W wyniku tego porozumienia operator wprowadzi do swojej oferty nowe pakiety Canal+ Super Sport i Canal+ Seriale i Filmy, które dostępne będą wraz z Canal+ Online.

• Nowe pakiety zastąpią Canal+ Prestige

Pakietbędzie zawierał 19 kanałów. Obecnych 12: CANAL+ 4K, CANAL+ Premium, CANAL+1, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Dokument, CANAL+ Family (po rebrandingu CANAL+ 360), CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, CANAL+ Now oraz siedem nowych: CANAL+ Extra 1-7.Prawa do Ligi Mistrzów UEFA są wynegocjowane na sezony 2024/25, 2025/26 i 2026/27. Oprócz tego CANAL+ posiada także prawa do pokazywania Ligi Młodzieżowej UEFA oraz Superpucharu UEFA. Na potrzeby Ligi Mistrzów UEFA będą przeznaczone kanały: CANAL+ Extra 1 (kanał nadawany całodobowo), CANAL+ Extra 2-7 (kanały nadawane okazjonalnie w czasie trwania rozgrywek).Nowy pakiet CANAL+ Super Sport oprócz rozgrywek piłkarskich Ligi Mistrzów zapewni dostęp do wszystkich meczów PKO BP Ekstraklasy, wybranych meczów Premier League, wybranych meczów LaLiga EA Sports, niedzielnych zawodów żużlowych PGE Ekstraliga, wybranych meczów NBA, WTA Tour, w tym zmagania Igi ŚwiątekZ koleiumożliwia dostęp do wszystkich wymienionych kanałów live oraz bogatej biblioteki VOD obejmującej filmy, seriale, dokumenty i wiele innych treści. Dostępne są w nim także nowinki technologiczne: możliwość oglądania wstecz, możliwość zatrzymania lub obejrzenia od początku trwającej audycji.Oferta pakietujest skierowana do miłośników dobrego kina i nie zawiera oferty sportowej. Obejmuje następujące kanały: CANAL+ Premium, CANAL+1, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Dokument, CANAL+ Family. Abonenci tego pakietu otrzymują także dostęp do kontentu filmowo-serialowego w ramach serwisu CANAL+ online.Dotychczasowy pakiet CANAL+ Prestige będzie dostępny w sprzedaży jedynie do 20 sierpnia 2024 roku, jednak pozostaje w ofercie bez zmian do końca trwających umów abonenckich.TOYA uzyskała również prawa do sprzedaży pakietów CANAL+ także dla Abonentów korzystających jedynie z Internetu, bez konieczności posiadania telewizji cyfrowej. Warunki będą identyczne jak dla Abonentów telewizyjnych.Szczegóły dotyczące wprowadzenia nowości, terminów i cen, zostaną opublikowane wkrótce. Obecnie trwają prace wdrożeniowe.Planowane zmiany pakietów Canal+ w sieci Toya od 20 sierpnia:• Canal+ Super Sport z okresem zobowiązania 12 miesięcy - cena 65 zł / mies.• Canal+ Seriale i Filmy z okresem zobowiązania 12 miesięcy - cena 25 zł / mies.