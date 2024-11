Tour de Pologne 2024 w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• Startuje wyścig kolarski Tour de Pologne, zaliczany do najbardziej prestiżowego cyklu UCI World Tour.

• Transmisje w TVP1, TVP Sport, TVP Polonia oraz na TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, smart TV i HbbTV.

Swój start w 81. edycji prestiżowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne zapowiedzieli m.in. Jonas Vingegaard, 2. zawodnik tegorocznego Tour de France, Matej Mohorič, zwycięzca poprzedniej edycji Tour de Pologne oraz utytułowany reprezentant Polski Rafał Majka, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016. W wyścigu, w ramach "dzikiej karty", wystartuje również reprezentacja Polski.Podczas 81. Tour de Pologne w ramach projektu "SafeR" mają zostać zastosowane rewolucyjne rozwiązania w świecie kolarskim, które poprawią bezpieczeństwo kolarzy na trasie. Po raz pierwszy w historii zawodnicy za niesportowe, agresywne zachowania będą zagrożeni sankcją w postaci żółtej kartki. Otrzymanie drugiej będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika z wyścigu. Kartki będą mogli również zobaczyć dyrektorzy sportowi oraz fotografowie, gdy dojdzie do narażenia zdrowia rywalizujących poprzez doprowadzenie do niebezpiecznej sytuacji w trakcie wyścigu. Podczas tegorocznego Tour de Pologne mają zostać również przeprowadzone testy ograniczenia komunikacji radiowej pomiędzy zawodnikami a dyrektorami sportowymi. Na 3. i 4. etapie tylko dwóch zawodników z danej ekipy otrzyma radio do kontaktu z wozem technicznym, natomiast na 5. etapie w ogóle nie będzie można używać radia. Trasa 81. Tour de Pologne jest podzielona na 7 etapów. Wyścig rozpocznie się we Wrocławiu, a skończy na krakowskich Błoniach.- zachęca do śledzenia transmisji Piotr Sobczyński, który razem z Bartoszem Huzarskim skomentuje Tour de Pologne dla TVP.Studio poprowadzi Jacek Kurowski, natomiast relację, z linii startu, będzie zdawać Weronika Nowakowska. Ekipę reporterską uzupełnią Patryk Pancewicz, Anna Kozińska i Mateusz Jarecki. Za efektowne relacje z motocykla odpowiadać będzie Tomasz Marczyński.Transmisja całego wyścigu w TVP Sport, kluczowe momenty rywalizacji "na żywo" również w TVP1. Poza tym w Jedynce, od 12 do 19 sierpnia, codziennie około godz. 20:15 - 20:20 kroniki Tour de Pologne. W ofercie programowej TVP na Tour de Pologne dodatkowo reportaż poświęcony TdP Amatorów oraz Kroniki TdP Junior.Tour de Pologne 2024 w TVP:Poniedziałek (12 sierpnia):• 10:50 TVP Sport - Prezentacja ekip (na żywo)• 12:10 TVP Sport - 1.etap: Wrocław-Karpacz (na żywo)• 14:55 TVP1 - 1.etap: Wrocław-Karpacz (na żywo)Wtorek (13 sierpnia):• 13:15 TVP Sport - 2.etap: Mysłakowice-Karpacz (na żywo)• 14:55 TVP1 - 2.etap: Mysłakowice-Karpacz (na żywo)• 17:15 TVP Sport - TdP Amatorów - reportaż (premiera)Środa (14 sierpnia):• 12:00 TVP Sport - 3.etap: Wałbrzych-Duszniki-Zdrój (na żywo)• 14:55 TVP1 - 3.etap: Wałbrzych-Duszniki-Zdrój (na żywo)Czwartek (15 sierpnia):• 11:45 TVP Sport - 4.etap: Kudowa Zdrój-Prudnik (na żywo)• 12:50 TVP1 - 4.etap: Kudowa Zdrój-Prudnik (na żywo)• 16:00 TVP1 - 4.etap: Kudowa Zdrój-Prudnik (na żywo)Piątek (16 sierpnia):• 11:45 TVP Sport - TdP Junior - Kronika #1: Prudnik (premiera)• 11:50 TVP Sport - 5.etap: Katowice-Katowice (na żywo)• 14:55 TVP1 - 5.etap: Katowice-Katowice (na żywo)Sobota (17 sierpnia):• 11:30 TVP Sport - TdP Junior, Kronika #2: Katowice (premiera)• 11:40 TVP Sport - 6.etap: Wadowice-Bukowina Tatrzańska (na żywo)• 14:55 TVP1 - 6.etap: Wadowice-Bukowina Tatrzańska (na żywo)Niedziela (18 sierpnia):• 12:55 TVP Sport - 7.etap: Wieliczka-Kraków (na żywo)• 14:55 TVP1 - 7.etap: Wieliczka-Kraków (na żywo)Poniedziałek (19 sierpnia):• 08:05 TVP Sport - TdP Junior, Kronika #3: Kraków (premiera)• 23:15 TVP Sport - TdP 2024 Podsumowanie (premiera)