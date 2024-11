Zoom TV zapowiada czwartą edycję "Magii nagości. Polska". Ruszyły castingi

Łukasz Szewczyk

• Zoom TV rozpoczyna poszukiwania uczestników czwartej edycji przełamującego stereotypy, głośnego show randkowego "Magia nagości. Polska".

• Nadawca zachęca do udziału w castingu wszystkich, niezależnie od wyglądu zewnętrznego, wieku, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.

"Magia nagości. Polska" to show randkowy, którego uczestnicy wybierają kandydatów na randkę na podstawie wyglądu ich nagich ciał. Program w nieszablonowy sposób przełamuje tabu i stereotypy dotyczące ludzkiego ciała i nagości. Poprzez prezentowanie uczestników takimi, jacy są - bez retuszu - pokazuje, że ludzka natura jest piękna, a o nagości i ciele można mówić otwarcie, bez wstydu i uprzedzeń.Produkcja oparta jest na popularnym brytyjskim formacie, który dotychczas był prezentowany w wielu krajach świata. Należący do Grupy Kino Polska, ogólnodostępny kanał Zoom TV zaprezentował do tej pory kilka wersji zagranicznych oraz trzy sezony polskiej edycji "Magii nagości". Program wzbudził dużo emocji i zyskał ogromną popularność, bijąc rekordy oglądalności w Zoom TV. "Magia nagości. Polska" uzyskała najwyższy w historii stacji udział w oglądalności wśród programów polskich oraz produkcji własnych, a w rankingu top 10 programów od początku nadawania stacji znajduje się aż 6 odcinków tej produkcji. Program okazał się również ważnym głosem w dyskusji na temat samoakceptacji oraz pokazał, że każdy ma inne postrzeganie atrakcyjności fizycznej, a co za tym idzie, nie ma uniwersalnego kanonu piękna.W związku z dużą popularnością show, nadawca rozpoczął poszukiwania uczestników do czwartej polskiej edycji. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w programie należy wypełnić formularz internetowy - mówi Małgorzata Łupina, Dyrektorka Programowa i ds. Produkcji Telewizyjnej w Grupie Kino Polska.Producentem programu na zlecenie Grupy Kino Polska jest Jake Vision. Premierę czwartej edycji programu "Magia nagości. Polska" zaplanowano na początek 2025 roku.Na antenie Zoom TV widzowie mogą również oglądać zagraniczne edycje programu "Magia nagości". Już 27 września premierę będzie miał drugi sezon włoskiej odsłony show, który będzie emitowany w piątki o 23:00. Aktualnie w Zoom TV można oglądać edycje brytyjską, niemiecką czy hiszpańską.