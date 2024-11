Nowy sezon "Top Model" od września w TVN i Max

Łukasz Szewczyk

• Nowi uczestnicy zawalczą o szansę, by spełnić marzenia i udowodnić, że to właśnie oni zasługują na wejście do świata wielkiej mody, pokazów i sesji zdjęciowych.

• Kto zachwyci jurorów w trzynastej edycji "Top Model"?

"Top Model" w TVN / Fot. TVN

Charyzma, determinacja, otwartość na nowe wyzwania. To cechy, których poszukują jurorzy "Top Model". Chętnych do udziału w programie nie brakuje, ale tylko nieliczni otrzymają szansę, by wziąć udział w zadaniach przygotowanych przez Joannę Krupę, Kasię Sokołowską, Marcina Tyszkę i Dawida Wolińskiego. Stop dreaming, start believing! Hasło nowej edycji programu zachęca do tego, by nie czekać i uwierzyć we własne możliwości. W chwilach zwątpienia uczestnicy będą mogli liczyć na pomoc niezawodnego Michała Piróga. Teraz dołączy do niego finalistka dwunastej edycji "Top Model" Sofia Konecka-Menescal, nowa współprowadząca, która podzieli się swoim doświadczeniem, będzie służyć radą i wsparciem.Nowy sezon programu promuje kampania, której głównym elementem jest dwuczęściowy projekt graficzny. Zdjęcie jurorów i prowadzących stanowi jedną z jego części. To oni znajdują się po drugiej stronie aparatu, są ekspertami, autorytetami, wprowadzają nowych uczestników do świata mody. Z drugiej strony to właśnie zmagania uczestników są najbardziej emocjonującym elementem programu, ich droga na szczyt, pokonywanie trudności i walka o wygraną. Niektórzy z nich znaleźli się na drugiej części plakatu promującego trzynastą edycję. Do którego etapu programu doszedł każdy z nich? Kto pojawi tylko na castingu, a kto zamieszka w domu "Top Model"? Odpowiedź jesienią w nowych odcinkach.Trzynasta edycja programu zaskoczy widzów. Po etapie castingów online przyjdzie czas na spotkania z jurorami w studiu. Tym razem jednak wybrani uczestnicy trafią prosto do domu "Top Model"! W kolejnych odcinkach będą czekać na nich zadania, które sprawdzą ich umiejętności i predyspozycje. To niezwykła szansa na realizację marzeń, ale również wspaniała przygoda. Spotkania z wybitnymi artystami, światowej sławy ekspertami, autorytetami branży fashion. "Top Model" to świat mody w pigułce. Na każdym etapie uczestnicy programu otrzymają szansę, by poznać inny aspekt pracy w modelingu: jak poruszać się na wybiegu, pracować z fotografem na sesji, budować swój wizerunek w mediach społecznościowych.A co czeka na uczestników programu w nowych odcinkach? Wśród zaproszonych gości specjalnych pojawią się między innymi Anna Lewandowska, Mery Spolsky, Żabson, Helena Englert. Wybieg na kładce, pierwszy od dziewiętnastu lat pokaz Arkadiusa, podwodna sesja zdjęciowa - to tylko niektóre z zadań nowej edycji. W jednym z odcinków, podczas wyjątkowego pokazu mody na plaży, na widzów czeka prawdziwa niespodzianka. Gościem specjalnym będzie światowej sławy fotograf, przed którego aparatem pozują największe gwiazdy Hollywood - Alexi Lubomirski.Emisja premierowych odcinków w środy o godz. 21.30 (od 4 września 2024 roku) na antenie TVN. Program dostępny będzie też na platformie Max.