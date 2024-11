"Twoja wina" w grudniu na Prime Video

Łukasz Szewczyk

• "Twoja wina" to adaptacja drugiej książki z Trylogii Winnych, bestsellerowej serii New York Times autorstwa Mercedes Ron

• Nicole Wallace i Gabriel Guevara powracają w rolach Noah i Nicka

Prime Video ogłosiło, że hiszpański film produkcji własnej "Twoja wina" będzie miał swoją światową premierę 27 grudnia. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego hitu "Moja wina", który odniósł sukces na platformie Prime Video na całym świecie. Film, oparty na pierwszej książce z bestsellerowej serii Trylogia Winnych New York Timesa, autorstwa Mercedes Ron, znalazł się wśród 10 najczęściej oglądanych tytułów w ponad 190 krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Indiach, Argentynie i Francji. Kontynuacja filmu - "Twoja wina", będzie dostępna w najbliższe Święta Bożego Narodzenia wyłącznie na Prime Video w 240 krajach i terytoriach na całym świecie."Twoja wina", powraca z Nicole Wallace i Gabrielem Guevarą w rolach Noah i Nicka. Swoje role kontynuują także Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona i Eva Ruiz. Do obsady sequela dołączyła również znana aktorka Goya Toledo jako Anabel, Gabriela Andrada jako Sofía, Álex Béjar jako Briar, Javier Morgade jako Michael i Felipe Londoño jako Luca.Miłość między Noah i Nickiem wydaje się być nie do złamania, pomimo wysiłków ich rodziców, którzy za wszelką cenę próbują ich rozdzielić. Jednak praca Nicka i studia Noah otwierają ich życie na nowe znajomości. Pojawienie się byłej dziewczyny szukającej zemsty oraz matki Nicka o niejasnych zamiarach wstrząśnie fundamentami nie tylko ich związku, ale także samej rodziny Leisterów. Czy ta historia miłosna może skończyć się dobrze, gdy tak wiele osób chce ją zniszczyć?Film "Twoja wina" został wyreżyserowany przez Domingo Gonzáleza, który obok Sofíi Cuenca pełni również rolę scenarzysty, a za produkcję odpowiada Pokeepsie Films (Banijay Iberia) z Álexem de la Iglesią i Caroliną Bang pełniącymi rolę producentów.Film będzie dostępny na Prime Video w ramach subskrypcji Amazon Prime