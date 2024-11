Trzeci sezon serialu HBO "Branża" w Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W serwisie Max jest już dostępny pierwszy odcinek nowego sezonu serialu "Branża".

• Nie lada gratka czeka na wielbicieli Jona Snowa z "Gry o tron". Do obsady premierowego sezonu dołączył Kit Harington.

"Branża" to serial HBO o świecie wielkiej finansjery opowiedziany z perspektywy ambitnych dwudziestolatków. Widzowie mogli zobaczyć już dwa sezony tej produkcji.W premierowym odcinku trzeciego sezonu Pierpoint przygotowuje się do wypuszczenia pierwszej oferty publicznej. Robertowi (Harry Lawtey) nie układa się współpraca z CEO Lumi, prężnej firmy zajmującej się ekologiczną technologią energetyczną, która wkrótce wejdzie na giełdę. Harper (Myha'la) planuje wrócić do gry. Znajduje nieoczekiwanego partnera w Petrze Koenig (Sarah Goldberg) w funduszu hedgingowym FutureDawn.Yasmin (Marisa Abela) i Eric (Ken Leung) zmagają się ze swoimi ambicjami i słabościami.Premierowe odcinki serialu w poniedziałki (od 12 sierpnia) na platformie Max