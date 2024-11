Survivalowy reality show "Good Luck Guys" jesienią w Prime Video. Prowadzącym Qczaj

Łukasz Szewczyk

• Dwunastu znanych influencerów, bezludna plaża...

• Prime Video ogłasza premierę nowej produkcji własnej - reality show "Good Luck Guys"

Pod czujnym okiem prowadzącego Qczaja, dwunastu twórców internetowych udaje się do Malezji, aby stawić czoła wymagającemu testowi: przetrwaniu na bezludnej plaży na drugim końcu świata. W programie, do którego Qczaj wniesie swoją niezwykłą niepokorność i poczucie humoru, uczestnicy będą musieli zmierzyć się z przygodami całkowicie wykraczającymi poza ich strefę komfortu. Przyzwyczajeni na co dzień do luksusów, będą rywalizować ze sobą w parach, przekraczając swoje granice nie tylko po to, aby przetrwać, ale także aby wygrać nagrodę główną - 100 000 zł, które zwycięzcy przekażą na cele charytatywne.Nazwiska uczestników programu zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Program na Prime Video zadebiutuje 27 września, w tym dniu w serwisie pojawią się pierwsze trzy odcinki. Premiera kolejnych trzech zaplanowana jest na 4 października. Z kolei finał (odcinki 7 i 8) 11 października."Good Luck Guys" to reality show z elementami rywalizacji, którego producentem dla Prime Video jest Endemol Shine Polska będący częścią międzynarodowej grupy medialnej Banijay. Lokalne wersje programu z powodzeniem debiutowały wcześniej na platformie Prime Video w Holandii, a następnie w Norwegii, Danii, Szwecji i Finlandii.Program będzie dostępny na Prime Video w ramach subskrypcji Amazon Prime