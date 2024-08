Trzeci sezon programu "W Polskę na weekend"

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu Telewizja WP rozpocznie emisję trzeciego sezonu programu "W Polskę na weekend".

• Prowadzący, Klaudiusz Michalec, pokazuje w nim turystyczne zakątki Polski warte odwiedzenia, udowadniając, że nasze rodzime, polskie atrakcje wcale nie są gorsze od tych zagranicznych.

W trzecim sezonie zobaczymy 10 odcinków, w których Klaudiusz Michalec po raz pierwszy zachwyci się Polską zarówno w jej letniej, jak i w jesienno-zimowej odsłonie. Swoją wyprawę rozpocznie od Gdańska, w którym odwiedzi znane, jak i zapomniane przez turystów miejsca. Z kolei na Mazurach Środkowych zajrzy do nieformalnej stolicy żeglarstwa, pokaże najlepsze miejsca na rowerowe wycieczki i niezwykłe państwo w państwie. Zwiedzanie Podbeskidzia rozpocznie od lotu szybowcem nad Bielskiem-Białą, a następnie oprowadzi widzów po "Małym Wiedniu".Prowadzący odkryje również wiele tajemnic Torunia - popłynie w rejs statkiem, rozerwie się podczas meczu żużla i nauczy się robić prawdziwe i najlepsze pierniki. Wybierze się również do najmniejszego województwa w kraju, na Opolszczyznę, gdzie zaprezentuje widzom pałace, niezwykłą, bo okrągłą wieś oraz prawdziwe roboty. Z kolei na Warmii widzowie wraz z Klaudiuszem Michalcem będą mogli zobaczyć obecną i byłą stolicę regionu, klimatyczne, średniowieczne miasteczko, a nawet skrawek Francji w Polsce. A to wszystko zaledwie ułamek atrakcji, jakie czekają na widzów w nowym sezonie "W Polskę na weekend".- mówi Magdalena Tais, dyrektor programowa Telewizji WP.Nowe odcinki będą emitowane w każdy wtorek o godzinie 22:00, począwszy od 20 sierpnia. Poprzednie odcinki programu dostępne są na stronie https://wideo.wp.pl/ . Na Tik Toku znajdziemy również profil programu pod nazwą @wpolskenaweekend, gdzie prezentowane są jego najciekawsze fragmenty. Jest to jeden z najpopularniejszych kanałów w kategorii Turystyka w Polsce; aktualnie obserwuje go ponad 150 tysięcy użytkowników. Do tej pory Telewizja WP wyemitowała 2 sezony programu. Za produkcję odpowiada dział Wideo Wirtualnej Polski, producenci: Paweł Klaman i Karolina Rębacka, reżyser: Maciej Ślęzak oraz sam prowadzący - Klaudiusz Michalec. Autorami zdjęć są: Bartłomiej Luliński - główny operator, a także Michał Masiak i Rafał Parczewski.