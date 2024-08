Serial "Powrót do życia" z Magdaleną Popławską w Polsat Box Go (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Absurdalna i mroczna, a jednocześnie zabawna i nostalgiczna historia Mai, która po wielu latach spędzonych w więzieniu wraca do rodzinnego miasteczka.

• Małymi krokami próbuje budować nowe życie w cieniu zbrodni, jaką popełniła przed laty.

Serial "Powrót do życia" jest adaptacją brytyjskiego tytułu "Back to Life", który na rynku brytyjskim zdobył doskonałe opinie i został nominowany między innymi do nagrody Emmy.To psychologiczny portret kobiety, która skrzywdziła i była skrzywdzona. Pomimo traumatycznych doświadczeń, Maja stara się zacząć życie na nowo, choć wydarzenia sprzed lat i czas spędzony w więzieniu sprawiły, że została daleko w tyle. Wszyscy wokół pozakładali rodziny, rozwijali się zawodowo i mają za sobą już wiele życiowych doświadczeń. Ona przekracza próg domu i wchodzi do pokoju, który wygląda tak samo, jak go zostawiła przed laty. Chwila zbrodni całkowicie zmieniła jej życie.Nowy start nie jest dla Mai łatwy. Jej beztroskę, naiwność i radość z powrotu powoli burzą mieszkańcy miasteczka, którzy boją się morderczyni i ostentacyjnie okazują jej wrogość. Matka uwikłana jest w romans, podchodzi do córki z rezerwą. Ojciec wydaje się żyć obok. Chłopak, którego bardzo kochała, ułożył sobie życie z inną. Wiele do życzenia pozostawia też zachowanie dawnej przyjaciółki. Wyzwaniem jest znalezienie jakiejkolwiek pracy."Powrót do życia" jest na wskroś prawdziwym obrazem trudnego losu, który pomimo wszystko zaraża optymizmem. Nadzieja na lepsze jutro i naiwne, pogodne podejście do życia Mai są przeciwwagą dla trudności tematów poruszanych w serialu. Uzupełnieniem obrazu są też piękne widoki nadmorskich plaż, małego miasteczka i spokojna muzyka.W główną rolę Mai wcieliła się Magdalena Popławska. W obsadzie także: Małgorzata Socha (przyjaciółka), Ewa Skibińska (matka), Henryk Niebudek (ojciec), Bartłomiej Kasprzykowski (dawna miłość) oraz Danuta Stenka, Piotr Trojan, Wojciech Solarz, Joanna Żółkowska i Dorota Pomykała.Serial wyreżyserował Makary Janowski, scenariusz opracował zespół: Beata Halastra, Ilona Łesyk-Moczulska, Małgorzata Pach-Galik i Michał Zasowski.Cały sezon to 12 odcinków, pierwszy zadebiutuje w serwisie Polsat Box Go 14 sierpnia, następne będą publikowane w kolejne środy.Serial na zlecenie Telewizji Polsat wyprodukował Polot Media.