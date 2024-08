Polskie hity filmowe w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime powiększy swój katalog o listę kinowych, polskich hitów.

• Wśród nich znajdą się m.in.: "Miasto 44", "Pitbull. Nowe porządki", "Kler", "Jack Strong"

Od 16 sierpnia w serwisie SkyShowtime pojawią się kinowe przeboje ostatnich lat, za dystrybucję których odpowiada firma Kino Świat. Wśród tytułów, które dostępne będą na platformie znajdą się m.in. filmy Wojtka Smarzowskiego, Władysława Pasikowskiego czy Jana Komasy. Po ogłoszeniu dwóch nowych produkcji oryginalnych SkyShowtime - seriali "Śleboda" oraz "Langer" - to kolejny krok przedstawicieli serwisu mający na celu rozbudowanie oferty dla polskiej publiczności.W nadchodzących tygodniach biblioteka SkyShowtime zostanie poszerzona o łącznie kilkadziesiąt tytułów, wśród których będą filmy obyczajowe, sensacyjne, historyczne czy rodzinne. Pierwsza część będzie dostępna w serwisie już od 16 sierpnia, kolejna partia tytułów zostanie dodana we wrześniu. Wśród nich znajdą się filmy najpopularniejszych polskich reżyserów z gwiazdorską obsadą, w tym m.in.: "Jack Strong" Władysława Pasikowskiego z Marcinem Dorocińskim, "Kler" Wojtka Smarzowskiego z Arkadiuszem Jakubikiem, Jackiem Braciakiem i Januszem Gajosem, "Kobiety Mafii" z Aleksandrą Popławską, Katarzyną Warnke i Agnieszką Dygant, czy wreszcie ostatnie filmy z popularnej serii "Pitbull".Dodatkowo, katalog filmów uzupełniony zostanie o znane i lubiane tytuły familijne, które podbiły serca polskiej publiczności. Będzie można zobaczyć takie hity jak animowana adaptacja książki "Mały Książę", w której głosów udzielili m.in. Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Seweryn, Anna Cieślak czy Maciej Musiał. Dostępny będzie również "Książę" Czaruś z dubbingiem Eweliny Lisowskiej czy Honoraty Skarbek. Od września w ofercie znajdzie się także "Wyprawa Magellana", produkcja zrealizowana na 500-lecie pierwszej wyprawy dookoła świata.Filmy dostępne w serwisie od 16 sierpnia:• 303. Bitwa o Anglię• Diablo. Wyścig O Wszystko• Jack Strong• Kler• Książe Czaruś• Kurier• Mały Książe• Miasto 44Filmy dostępne w SkyShowtime już od września:• Biały Kieł• Kobiety Mafii• Kobiety Mafii 2• Pitbull. Niebezpieczne Kobiety• Pitbull. Nowe Porządki• Pitbull. Ostatni Pies• Służby Specjalne• Volta• Wyprawa MagellanaKolejne polskie hity będą sukcesywnie dodawane do serwisu w najbliższych miesiącach.