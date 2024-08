Igrzyska Olimpijskie Paris 2024 hitem Maxa. Top 15 programów

Łukasz Szewczyk

• Platforma Max podsumowała dwa miesiące działalności w Polsce

• Hitem letnie Igrzyska Olimpijskie 2024

• Top 15 najchętniej wybieranych programów

Biblioteka serwisu Max / Fot. Max.com

Przez ostatni czas w serwisie Max zdecydowanie rządził sport i. To właśnie na platformie Max można było zobaczyć każdy moment sportowej rywalizacji najlepszych sportowców na całym świecie. Użytkownicy najchętniej oglądali lekkoatletykę, drogę po srebrny medal polskich siatkarzy, tenis, boks i zawody pływackie.Wśród najchętniej wybieranych pozycji programowych znalazł się także. W serwisie są już dostępne dwa, pełne sezony serialu. W przyszłym roku rozpoczną się zdjęcia do kolejnych odcinków trzeciej odsłony serii.Na podium znalazła się takżez Agatą Kuleszą i Olą Adamską. Na platformie można zobaczyć cztery sezony tej kultowej produkcji. Kolejne miejsca zajmują dwa filmy kinowe -Mocną pozycję obroniła także polska seria dokumentalna. Historia Wojciecha Żabińskiego, który w trakcie pandemii zbudował spektakularną piramidę finansową na Zanzibarze nadal budzi emocje wśród widzów.Komedia romantycznaz Sydney Sweeney i Glenem Powellem w rolach głównych zadebiutowała w serwisie na początku sierpnia i od razu podbiła serca użytkowników. Nie maleje także zainteresowanie filmowym hitem tego rokuW zestawieniu Top 15 znalazła się także kultowai trzy filmy z kultowej serii o Harrym Potterze oraz serial, który już we wrześniu będzie obchodził okrągły 30 jubileusz.Polscy użytkownicy niezmiennie kochają także serię animowaną serię adult swim.Już 16 sierpnia będzie czekała na nich w serwisie nie lada niespodzianka - "Rick i Morty: Anime".1. Igrzyska Olimpijskie Paris 20242. Ród smoka3. Skazana4. Sami swoi. Początek5. Godzilla i Kong: Nowe Imperium6. Król Zanzibaru7. Diuna: Część Druga8. Gra o tron9. Tylko nie ty10. Harry Potter i Kamień Filozoficzny11. Rick i Morty12. Przyjaciele13. Harry Potter i Komnata tajemnic14. Aquaman i Zaginione Królestwo15. Harry Potter i Więzień z AzkabanuIgrzyska Olimpijskie okazały się rekordowe dla kanałów Eurosport i Max. W środę 7 sierpnia Eurosport 1 zanotował rekordową oglądalność dzienną w historii (SHR 8,46). Wszystkie 10 dni z najwyższą oglądalnością w historii stacji miały miejsce w trakcie igrzysk w Paryżu. Eurosport 1 był w tym okresie czwartym najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce i numerem jeden wśród kanałów płatnych. Eurosport 1 i Eurosport 2 przyciągnęły ponad 1/3 całej widowni igrzysk olimpijskich w Polsce.Największą widownię osiągnął sobotni finał olimpijskiego turnieju siatkówki mężczyzn, który w Eurosporcie 1 oglądało blisko 1,7 mln widzów. Wszystkie transmisje z igrzysk w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 zgromadziły w sumie ponad 13 mln fanów.Igrzyska olimpijskie w Paryżu były sukcesem dla Warner Bros. Discovery na poziomie europejskim. Relacje na platformach Warner Bros. Discovery - w Max i discovery+, kanałach Eurosportu oraz otwartych telewizjach w Norwegii (TVNorge), Szwecji (Kanal 5) i Finlandii (Kutonen, TV5) - dotarły do aż 215 mln osób, co stanowi wzrost o 23 proc. procent w porównaniu z igrzyskami w Tokio. W trakcie igrzysk w Paryżu użytkownicy oglądali za pośrednictwem platform streamingowych grupy 7 miliardów minut. Warner Bros. Discovery odnotowało zdecydowany wzrost liczby subskrybentów na wszystkich najważniejszych rynkach, szczególnie w Polsce, Francji, Włoszech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.- podkreślił Group VP Streaming TVN Warner Bros. Discovery, Maciej Gozdowski.Warner Bros. Discovery posiada prawa do transmisji czterech kolejnych igrzysk olimpijskich rozgrywanych w latach 2026-2032. Są to: Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026, Igrzyska Olimpijskie Los Angeles 2028, Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2030 oraz Igrzyska Olimpijskie Brisbane 2032.