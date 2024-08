"Dyplomatki". Nowy serial kryminalny na BBC First

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial kryminalny jesienią w BBC First

Laura Simmonds (grana przez Sophie Rundle) to brytyjska dyplomatka mieszkająca w Barcelonie, która pomaga obywatelom Wielkiej Brytanii, gdy ci wpadają w tarapaty w stolicy Katalonii. Często wspiera ją w tym lokalna attaché, Alba Ortiz (Serena Manteghi). Dwie dyplomatki wkraczają do akcji, gdy tylko zawodzi hiszpańska policja: ścigają przestępców, rozwiązują kryminalne zagadki, a także wspierają ofiary, próbując przy tym zapanować nad swoim życiem prywatnym.Na przestrzeni sześciu odcinków Laura i Alba pomagają zrozpaczonemu ojcu znaleźć mordercę jego syna, który został zabity w barcelońskim porcie. Próbują również uratować dziecko porwane w dramatycznych okolicznościach i ochronić influencerkę, za którą do Barcelony podąża jej stalker. Odkrywają także spisek, który knują wspólnie hiszpańskie i brytyjskie służby specjalne. Pokazują przy tym, że ich niezwykle wszechstronne umiejętności czynią z nich po części dyplomatki, po części prawniczki, a po części policjantki.Szczególne wrażenie na widzach zrobią z pewnością obsada serialu, złożona z utalentowanych, młodych aktorów, a także porywająca, pełna napięcia historia. Dodatkowym atutem są też malownicze widoki z urokliwej Katalonii, które stanowią tło dla wartkiej akcji.Premiera pierwszego odcinku serialu "Dyplomatki" we wtorek 17 września o 23:10 na kanale BBC First.