"Ćwiąkała&Rokuszewski". Nowy format internetowy Canal+ Sport

• Canal+ przygotował nowy cykliczny program internetowy "Ćwiąkała&Rokuszewski".

• Dwójka dziennikarzy i komentatorów piłkarskich redakcji sportowej CANAL+ będzie miała wspólny format w klimacie futbolowego "contentu commentary".

W sobotę (17 sierpnia) o godz. 11:00 na kanale Canal+ Sport w serwisie YouTube zadebiutuje nowy program "Ćwiąkała&Rokuszewski". Kolejne odcinki "Ćwiąkała&Rokuszewski" mają pojawiać się co tydzień. Epizody będą opierać się o rozmowy i interakcje między dwoma czołowymi dziennikarzami redakcji sportowej Canal+: Tomaszem Ćwiąkałą i Mateuszem Rokuszewskim.Pierwszy jest kojarzony głównie jako komentator i ekspert od hiszpańskiej LaLiga EA Sports czy generalnie fachowiec, zajmujący się zagranicznym futbolem. Dodatkowo Tomasz jest świetnie znany widzom na YouTube z vlogów na swoim imiennym, autorskim kanale, gdzie samodzielnie zebrał społeczność ponad 200 tysięcy subskrybentów. Zdarza mu się oczywiście omawiać również wydarzenia z polskiego futbolowego uniwersum.Z kolei Rokuszewski jest specjalistą, którego aktywności są związane głównie z PKO Bank Polski Ekstraklasą czy reprezentacją Polski. W formacie "Roki Wyjaśnia" zdarzało mu się również zwracać uwagę na różne historie związane ze startem polskich klubów w europejskich pucharach czy oceniać działania PZPN. Teraz w "Ćwiąkała&Rokuszewski" obaj panowie połączą siły.- zaznacza Karol Szumlicz, Sport Online Content Manager CANAL+.Obaj bohaterowie nowego programu kilkanaście lat temu pracowali wspólnie na portalu Weszło.com. Tomasz Ćwiąkała był nawet szefem "Rokiego" i przyjmował go do pracy.- podkreśla Mateusz Rokuszewski, który na sportowych antenach CANAL+ jest komentatorem meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy.Jest możliwe, że od czasu do czasu w ramach "Ćwiąkała&Rokuszewski" obaj prowadzący przeprowadzą rozmowę z gościem specjalnym. Content ma opierać się głównie na interakcjach i spostrzeżeniach głównych bohaterów.- zapewnia Tomasz Ćwiąkała, który od sezonu 2024/25 będzie komentował na antenach CANAL+ również spotkania UEFA Champions League.Nowy program będzie dostępny na kanale YouTube CANAL+ SPORT, jak również w serwisie streamingowym CANAL+ online. Możliwe, że odcinki będą pojawiać się również w formie podcastów na popularnych serwisach o takiej tematyce.