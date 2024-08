Nowości Max. "Odwilż 2", "Furiosa: Saga Mad Max", premiery TVN

Łukasz Szewczyk

• Max ogłasza nowości na drugą połowę sierpnia 2024

• Wśród premier drugi sezon polskiego serialu "Odwilż" oraz jesienne nowości TVN

Drugi sezon serialu Max "Odwilż" / Fot. Max

SERIALE I PROGRAMY- Rick relaksuje się w pseudoświecie pomiędzy multiwersami, a Morty zakochuje się w tajemniczej dziewczynie.- Detektyw Katarzyna Zawieja prowadzi śledztwo w sprawie brutalnych zbrodni, szukając prawdy o tajemniczej śmierci mężaFILMY:- Podczas wizyty w Afganistanie menadżer muzyczny odkrywa nastolatkę o pięknym głosie i prowadzi ją do popularnego programu TV "Afghan Star".- Sędziwy Sherlock Holmes powraca do nierozwiązanej sprawy sprzed ponad 30 lat, która zmusiła go do przejścia na emeryturę.- Po spędzeniu całego życia w małym miasteczku naiwny 20-letni Yuri ucieka z Agostino, wędrownym artystą, który obiecuje mu niezależność.- Angelina Jolie i John Malkovich w opartej na faktach historii o zaginionym synu i nieustannym poszukiwaniu prawdy przez matkę.- Świat upada, a młoda Furiosa zostaje porwana i wpada w ręce wielkiej Hordy Bikerów dowodzonej przez Dementusa.- Młoda, wrażliwa wampirzyca nie jest w stanie zabijać, a tym samym zaspokoić swojego zapotrzebowania na krew.- Po stracie matki Oskar i Karl walczą o uratowanie piekarni Karla.- Aktorka Elizabeth chce poznać wszystkie sekrety życia i małżeństwa Gracie, ale zostaje uwikłana w niebezpieczną grę pozorów.- Sześć osób szuka nowego domu w nieprzyjaznym otoczeniu, ale prześladuje ich przerażający wróg.- Kobieta adoptuje dziewczynkę, która zaczyna wykazywać agresywne i antyspołeczne zachowania. Matka musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i tym samym zaryzykować bezpieczeństwo swojego pierwszego dziecka.- Historia wdowca w średnim wieku, którego relacje z wrażliwym nastoletnim synem w gęsto zaludnionym Singapurze powoli stają się nie do zniesienia.- 6-letnia Cléo kocha nianię Glorię ponad wszystko. Kiedy Gloria musi wrócić do ojczyzny, obydwie muszą jak najlepiej wykorzystać ostatnie wspólne lato.- Ciekawy przypadek Benjamina Buttona (The Curious Case of Benjamin Button), dramat, USA 2008, reż. David Fincher, wyk. Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Taraji P. Henson, Elias Koteas- W 2010 roku kobiety z izolowanej kolonii religijnej próbują pogodzić brutalną rzeczywistość ze swoją wiarą.- Serial HBO opowiadający o życiu mieszkańców faweli zwanej "Miastem Boga" 20 lat po śmierci Li'l Zé.- Naiwny naciągacz z Teksasu, który pragnie zdobyć serca zamożnych kobiet z Nowego Jorku, znajduje nowego przyjaciela w osobie schorowanego oszusta.- Mina zostaje uwięziona w lesie w zachodniej Irlandii. Razem z trójką nieznajomych każdej nocy jest prześladowana przez tajemnicze stworzenia.- W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe.- Historia wydarzeniach, które nastąpiły po śmierci holenderskiego właściciela plantacji cukru, który zapisuje swój majątek nieślubnemu synowi.DOKUMENTY:- Miłość handlarki egzotycznymi zwierzętami do szympansów przeradza się w grę w kotka i myszkę, gdy znika jedno z jej szympansich "dzieci".Sierpniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 31 sierpnia):• 16 sierpniaRick i Morty: Anime, odc. 1Obsesity Clinic III, odc. 1Rock the KasbahPan HolmesPatagoniaA WomanFuriosa: Saga Mad MaxHumanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwoLepsze czasyObsesjaUcieczka z ciemności• 19 sierpniaCare Bears: Unlock the Magic: Specials, odc. 1- 6• 21 sierpniaNaked and Afraid X• 22 sierpniaBeat the Meat with Chef Charity MorganHunting Atlantis, odc. 1 - 6• 23 sierpniaOdwilż II, odc. 1Krew pelikanaJutro będzie dłuższe niż wczorajCiekawy przypadek Benjamina ButtonaGłosy kobietRom• 24 sierpniaHall of Fame. Paris 2024• 25 sierpniaExpedition X III, odc. 1 - 7• 26 sierpniaB&B Love, odc. 1Hotel Paradise Extra IX, odc. 1Gogglebox. Przed Telewizorem XXI, odc. 1Miasto Boga: Walka trwaAndrew Tate: Icon ot Toxic? A Faking It SpecialThe Grindr Killer Scandal: A Faking It SpecialSeliar Killer, Serial Liar Levi Bellfield: A Faking It Special• 27 sierpniaDeadliest Catch XX, odc. 1La Clinica Per Rinascere: Obesity Center Caserta II, odc. 1 - 9• 28 sierpniaNocny kowboj• 30 sierpniaThe WatchersZodiakSłodki senHobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja rozszerzona)Hobbit: Niezwykła podróż (wersja rozszerzona)Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja rozszerzona)• 31 sierpniaLego BatmanLEGO. Przygoda 2LEGO NINJAGO: FilmLEGO. PrzygodaAzja Express IV, odc. 1