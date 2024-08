Cała Liga Mistrzów w Canal+. Nowy sezon, Canal+ Extra już nadaje

Łukasz Szewczyk

• Canal+ inauguruje nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów

• Wszystkie mecze przez najbliższe trzy sezony tylko w Canal+

• Start nowych kanałów Canal+ Extra

Plan transmisji / Fot. Canal+

We wtorek (20 sierpnia) i środę (21 sierpnia) Canal+ pokaże na żywo wszystkie siedem spotkań IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów UEFA. Mecze IV rundy eliminacji to w każdej edycji UEFA Champions League pierwszy moment, w którym spotkania zyskują oficjalną oprawę. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego piłkarze usłyszą oficjalny hymn rozgrywek, na koszulkach drużyn pojawią się emblematy i logotypy rozgrywek, a stadiony będą przyozdobione oficjalnym brandingiem Ligi Mistrzów UEFA.Canal+ pierwszy raz w sezonie 2024/25 będziemy też transmitować wszystkie mecze. Przypomnijmy, że Canal+ jest obecnie wyłącznym nadawcą spotkań UEFA Champions League na terytorium Polski w sezonach: 2024/25, 2025/26 i 2026/27. W każdej edycji rozgrywek Canal+ pokaże wszystkie mecze od IV rundy eliminacji do finału. Razem będzie to 203 spotkania w sezonie 2024/25. To zdecydowanie więcej transmisji z Ligi Mistrzów UEFA (w poprzednim formacie było 137 meczów na sezon), co jest związane ze zmianą formuły rozgrywek.Dotychczasową fazę grupową zastąpi fazą ligową, w której zagra 36 zespołów, a nie jak dotychczas 32. Większa liczba uczestników, zwiększa też liczbę par w IV rundzie eliminacji, dlatego w tym sezonie w fazie play-off będziemy mieli siedem dwumeczów: pięć w ścieżce mistrzowskiej i dwa w ścieżce ligowej. We wtorek i środę będziemy pokazywać wszystkie mecze (szczegółowa rozpiska pod tekstem).Spotkania będą miały wspólne(od godz. 19:30 w Canal+ 360/Family i Canal+ Extra1), zadebiutuje także(od godz. 23:00 w Canal+ Extra 1, po studiu meczowy też w Canal+ 360/Family), który zaprezentuje najważniejsze akcje, gole czy kontrowersje wszystkich meczów rozgrywanych danego dnia. Oprócz prowadzących w studiu będzie trzech ekspertów. W środę wśród gości zasiądą m.in.: były selekcjoner reprezentacji Polski v Jerzy Brzęczek i były reprezentant Polski - Mariusz Lewandowski.Pierwszy raz transmisje będą nadawane na nowych kanałach Canal+ dedykowanych pod rozgrywki UEFA Champions League:. Kanał Canal+ Extra 1 jest całodobowym kanałem, który nadawanie rozpoczął 20 sierpnia 2024 roku. Pozostałe kanały będą wykorzystywane w czasie rozgrywek Ligi Mistrzów.Wszystkie spotkania IV rundy danego dnia będą rozgrywane o tej samej godzinie (21:00), dlatego Canal+ przygotował dla widzów transmisje łączone ze wszystkich meczów, czyli tzw.. Będzie ona dostępna we wtorek (od godz. 20:55) w Canal+ Extra 3 i w środę (od godz. 20:55) w Canal+ Extra 4.Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem nowej formuły Ligi Mistrzów UEFA, zlikwidowana została dotychczasowa faza grupowa. Zastąpi ją faza ligowa, gdzie każda z drużyn rozegra po osiem meczów - cztery u siebie i cztery na wyjeździe - każdy z innym rywalem. Przeciwnicy zostaną wyłonieni w drodze losowania (29 sierpnia). Osiem najlepszych zespołów z fazy ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Zespoły, które zakończą pierwszą część sezonu na miejscach 25-36 zostaną całkowicie wyeliminowane z europejskich pucharów w bieżącym sezonie. Od 1/8 finału obowiązywał będzie klasyczny system pucharowy: z pierwszymi meczami i rewanżami. Finał UEFA Champions League w sezonie 2024/25 odbędzie się 31 maja 2025 roku w Monachium.Aby uzyskać dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA w Canal+ należy posiadać pakiet, jako klient telewizji satelitarnej (nowi abonenci od 65 zł/miesięcznie) lub jako subskrybent serwisu stremingowego Canal+ Online (również od 65 zł/miesięcznie). Dodajmy, że pakiet Canal+ Super Sport gwarantuje dostęp do pełnej oferty Canal+, w tym pełnej oferty filmowej, serialowej oraz sportowej (m.in. Ekstraklasy czy Ekstraligi).Nowa oferta Canal+ dostępna będzie także u branych operatorów sieci kablowej.