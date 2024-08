SkyShowtime uruchamia nowe kanały TV w Polsce. Już dostępne w ofercie Play

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime ogłasza pierwsze partnerstwo w Polsce z Play

• W ofercie Play dostępny będzie plan SkyShowtime Standard Plus oraz dwa linearne kanały SkyShowtime

- mówi Monty Sarhan, CEO SkyShowtimeOd 22 sierpnia 2024 roku sieć Play, wiodący dostawca usług mobilnych, internetu stacjonarnego i telewizji cyfrowej w Polsce, rozpoczyna oferować swoim klientom dostęp do serwisu SkyShowtime, zapewniając wybór rozrywki w jednym miejscu w promocyjnej cenie. Klienci Play będą mieliw serwisie SkyShowtime. Dodatkowo Play udostępni swoim klientom, którzy zdecydują się na wykupienie pakietu ze SkyShowtime,- dodaje Mikkel Noesgaard, CMO Play.SkyShowtime to jedyny serwis, w którym dostępnych jest wszystkich pięć sezonów globalnego hitu "Yellowstone" i jego spinoffy "1883" i "1923" - oferuje najlepszą światową rozrywkę, a także rosnącą liczbę uznanych lokalnych produkcji oryginalnych.W ofercie SkyShowtime znajdują się kinowe hity, nowe i dostępne na wyłączność seriale oraz lokalne produkcje oryginalne, w tym: "A Gentleman in Moscow" (Dżentelmen w Moskwie), "Apples Never Fall" (Niedaleko pada jabłko), "Bargain" (Aukcja), "Bob Marley: One Love", "Frasier", "HALO" (sezon 1-2), "Knuckles, Lioness", "Mayor of Kingstown" (sezon 1-3), "Mission: Impossible - Dead Reckoning", "Oppenheimer", "Przesilenie zimowe", "Psi Patrol: Wielki film", "Star Trek: Discovery" (sezon 1-5), "The Family Stallone" (sezon 1-2), "Tatuażysta z Auschwitz", "Trolle 3", "Tulsa King", "Warszawianka" czy "Wyfrunięci". Widzowie mogą spodziewać się również nadchodzących polskich produkcji oryginalnych SkyShowtime, seriali "Langer" i "Śleboda".