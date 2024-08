Serialowa jesień z TVP. "Profilerka", "Gra z cieniem", "Krucjata", "Kawa z kardamonem"

Łukasz Szewczyk

• Serialowe nowości w jesiennej ramówce TVP

• Nie zabraknie emocjonujących kryminałów oraz opowieści z miłosną historią w tle.

Od 7 września Jedynka zaprasza na serialw reżyserii Moniki Jordan-Młodzianowskiej. W tytułowej roli widzowie zobaczą Wiktorię Gorodeckają (Julia Wigier). W postać komisarza Karola Nadziei, prowadzącego skomplikowane śledztwo, wcieli się Michał Czernecki, natomiast panią prokurator zagra Aleksandra Pisula. W pozostałych rolach wystąpią m.in.: Mirosław Baka, Jowita Budnik, Jędrzej Hycnar, Mateusz Banasiuk, Małgorzata Zajączkowska, Ewa Telega, Aleksandra Justa. Czy dzięki profilerce i jej niezwykłym umiejętnościom zagadka seryjnego mordercy zostanie rozwiązana?to kryminał noir ze zdjęciami Adama Sikory i w reżyserii Kingi Dębskiej, to rozgrywająca się w stalinowskiej Polsce, a sięgająca korzeniami czasów wojny szpiegowsko-miłosna historia brawurowej ucieczki z więzienia lekarki. W roli Heleny Bielawskiej wielbiciele historyczno-sensacyjnych seriali zobaczą Natalię Rybicką. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także m.in.: Karolina Gruszka, Kinga Preis, Marcin Hycnar, Grzegorz Małecki, Anna Dereszowska, Ewa Wiśniewska. Emisja od 15 września w TVP1.Akcja serialurozgrywa się w Cesarstwie Austrii w połowie XIX w. Anna (Olena Lavrenyuk) to piękna dziewczyna, która marzy o prawdziwej i szczerej miłości. Na jej drodze staje polski szlachcic Adam Rodziński (Paweł Deląg). Czy uczucie młodej ukraińskiej sieroty i starszego od niej hrabiego zdoła pokrzyżować plany rodziny Anny i zniweczy ich plany co do korzystnego finansowo małżeństwa dziewczyny? Burzliwe losy zakochanej pary śledzić będą widzowie od 7 września w Jedynce.Natomiast na antenie TVP2, od 12 września, pojawi się wyczekiwany przez wszystkich drugi sezon serialu kryminalno-sensacyjnyw reżyserii Łukasza Ostalskiego. Emocjonujące śledztwo dotyczące handlu narkotykami oraz porachunków gangów, pełne niespodziewanych zwrotów akcji poprowadzą, znany już widzom, komisarz Luizjana (Tomasz Schuchardt) oraz przeniesiony z wydziału narkotyków Bronek (Sebastian Dela). W rolę Martyny, ukochanej Bronka, wcieli się Zofia Jastrzębska, policjantkę Paulę zagra Marta Stalmierska. Do obsady dołączą także: Mirosław Haniszewski, Paulina Gałązka, Monika Pikuła oraz Mariusz Bonaszewski.