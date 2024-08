Film dokumentalny "Kliczko: więcej niż walka" jesienią w SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime zapowiada nowy film dokumentalny

Produkcja "Klitschko: More Than a Fight" ("Kliczko: więcej niż walka") odsłania fragmenty życia byłych mistrzów świata w boksie wagi ciężkiej, Witalija i Władimira Kliczki, którzy wspólnie dominowali w tym sporcie przez ponad dekadę. Poznajemy drogę Witalija z ringu do kariery polityka - jak dotychczas najdłużej urzędującego mera Kijowa, kierującego obroną stolicy po ataku sił rosyjskich w lutym 2022 roku.- powiedział reżyser dokumentu Kevin Macdonald.Zdobywca Oscara Kevin Macdonald wyreżyserował dokument zagłębiając się w osobiste archiwa. Retrospektywną historię dzieciństwa braci Kliczko w ZSSR i ich niesamowitą karierę sportową połączył ze współczesnymi materiałami nakręconymi w Ukrainie, USA i Niemczech. Towarzyszył mu wielokrotnie nagradzany autor zdjęć Edgar Dubrovskiy, który uchwycił wysiłek i poświęcenie konieczne do obrony miasta i kraju w czasie szalejącej wojny.W czasie, gdy Władimir Kliczko wykorzystuje swój status i popularność celebryty, aby pomóc zebrać fundusze i wsparcie wojskowe dla obrony kraju, jego brat Witalij przemierza drogę od sportowego bohatera w istotnego politycznego gracza - i to ta przemiana staje się motywem przewodnim opowiadanej historii. Rewolucja na Majdanie w 2014 sprawia, że staje się jednym z czołowych przedstawicieli opozycji, żeby wkrótce potem przeistoczyć się w mera zaangażowanego w aktywną walkę z korupcją. Rewolucja na Majdanie w 2014 roku sprawia, że staje się jednym z czołowych przedstawicieli opozycji, żeby wkrótce potem przeistoczyć się w mera zaangażowanego w aktywną walkę z korupcją. Z biegiem czasu Witalij na oczach całego świata poddaje próbie swoje zdolności przywódcze i bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo milionów mieszkańców Kijowa.Dwuczęściowy dokument "Kliczko: więcej niż walka" od 6 października 2024 roku wyłącznie w SkyShowtime.Film został wyprodukowany przez wytwórnie: Docsville Studios i Sky Studios.