Liga Mistrzów wraca do TVP

Łukasz Szewczyk

• Rozgrywki UEFA Champions League wracają do Telewizji Polskiej

Liga Mistrzów wraca do Telewizji Polskiej / Fot. TVP

Publiczny nadawca zawarł porozumienie z CANAL+ - wyłącznym dysponentem praw do pokazywania wszystkich spotkań rozgrywek UEFA Champions League na terytorium Polski w sezonach: 2024/25, 2025/26, 2026/27 - na zakup sublicencji do transmisji meczów Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2024/2025. W ramach umowy TVP będzie mogła transmitować wybrane mecze Ligi Mistrzów UEFA, zaczynając od pierwszej kolejki fazy ligowej, poprzez nową rundę barażową, fazę pucharową aż do wielkiego finału. W sumie w całym sezonie TVP pokaże 17 meczów Ligi Mistrzów UEFA. Transmisje będą miały miejsce w środowe wieczory o 21:00.- powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.Liga Mistrzów UEFA z początkiem sezonu 2024/25 przejdzie prawdziwą rewolucję. UEFA fazę grupową zastąpi fazą ligową, w której zagra 36 zespołów. W fazie ligowej każda z drużyn rozegra po 8 meczów - cztery u siebie i cztery na wyjeździe - każdy z innym rywalem. Przeciwnicy zostaną wyłonieni w drodze losowania. W fazie ligowej nie będzie obowiązywała dotychczasowa zasada meczów i rewanżów z tymi samymi zespołami. Na tym etapie rozgrywek każdy klub rozegra 8 meczów z różnymi drużynami.Osiem najlepszych zespołów z fazy grupowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Zespoły, które zakończą pierwszą część sezonu na miejscach 25-36 zostaną wyeliminowane i zakończą swój udział w rozgrywkach europejskich w bieżącym sezonie. Od 1/8 finału obowiązywał będzie klasyczny system pucharowy: mecz i rewanż. Finał odbędzie się 31 maja 2025 roku w Monachium.